Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнир на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 в схемата българин победи със 7:6(5), 6:4 представителя на домакините Пиетро Ромео Скомпарин. Срещата продължи 2 часа и 50 минути.

23-годишният българин, който през тази седмица е №428 в световната ранглиста, пропиля на четири пъти пробив аванс в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Нестеров изостана с 0:3 точки, но спечели седем от следващите девет, за да поведе в резултата. Националът навакса пробив пасив в началото на втората част, а с решаващ брейк в десетия гейм триумфира с победата.

Във втория кръг Пьотр Нестеров ще играе срещу победителя от мача между италианците Лоренцо Фери и Габриеле Ноче.

Другият национал, Янаки Милев, загуби в първия кръг на сингъл с 0:6, 5:7 от шестия поставен в схемата Енрико Дала Вале за малко над два часа игра. Милев имаше преднина от 5:3 във втория сет, но загуби следващите четири гейма и отпадна от надпреварата.

Пьотр Нестеров и Янаки Милев, поставени под №2 в схемата на двойки, ще играят в първия кръг срещу представителите на домакините Франческо Ферари и Федерико Вале.

