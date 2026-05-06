Колега на Новак Джокович: Защо да не спечели 25-и Голям шлем? Никой не бива да го подценява!

Новак Джокович започна подготовка за предстоящия "Ролан Гарос", а първата по-сериозна проверка за него ще бъде на "Мастърс"-а в Рим. Както преди всеки турнир от Големия шлем, така и сега всички се питат способен ли е най-успешният тенисист за всички времена да спечели 25-а мейджър титла.

Руският му колега Карен Хачанов смята, че Джокович все още може да бъде изключително опасен за своите съперници, въпреки че вече е на 39 години.

"Ноле е легенда. Спечелил е всичко. Все още иска да играе, но става все по-трудно. По-бързо се уморява и по-бавно се възстановява, затова му е нужна по-дълга почивка. Постоянно променя графика си. Ще видим как ще изглежда в Рим, защото тази година още не е играл на клей. Миналия сезон не беше в Рим, но игра в Женева. Мисля, че взима решения въз основа на усещанията си, мотивацията и физическата си форма", заяви Хачанов

Руснакът добавя, че Джокович е силно подценяван...

"Игра финал на Откритото първенство на Австралия и все още притежава върховно качество. Докато е на корта, независимо дали е 30-ти или 50-и в света, никой не бива да го подценява. Особено след като на последния Голям шлем беше на финал. Няма нужда да говорим дали може да спечели 25-и Голям шлем... Защо да не може? Игра финал в Австралия, миналата година беше на полуфиналите на всичките четири Големи шлема и губеше само от Синер и Алкарас. Те са му основните съперници. Аз мисля, че по-младите тенисисти трябва по-често да го побеждават, но той все още не им позволява", каза още Хачанов

Припомняме, че Хачанов е играл десет пъти срещу Джокович в кариерата си и го е победил само веднъж.