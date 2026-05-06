Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Колега на Новак Джокович: Защо да не спечели 25-и Голям шлем? Никой не бива да го подценява!

Колега на Новак Джокович: Защо да не спечели 25-и Голям шлем? Никой не бива да го подценява!

  • 6 май 2026 | 08:45
  • 241
  • 0
Колега на Новак Джокович: Защо да не спечели 25-и Голям шлем? Никой не бива да го подценява!

Новак Джокович започна подготовка за предстоящия "Ролан Гарос", а първата по-сериозна проверка за него ще бъде на "Мастърс"-а в Рим. Както преди всеки турнир от Големия шлем, така и сега всички се питат способен ли е най-успешният тенисист за всички времена да спечели 25-а мейджър титла.

Руският му колега Карен Хачанов смята, че Джокович все още може да бъде изключително опасен за своите съперници, въпреки че вече е на 39 години.

"Ноле е легенда. Спечелил е всичко. Все още иска да играе, но става все по-трудно. По-бързо се уморява и по-бавно се възстановява, затова му е нужна по-дълга почивка. Постоянно променя графика си. Ще видим как ще изглежда в Рим, защото тази година още не е играл на клей. Миналия сезон не беше в Рим, но игра в Женева. Мисля, че взима решения въз основа на усещанията си, мотивацията и физическата си форма", заяви Хачанов

Руснакът добавя, че Джокович е силно подценяван...

"Игра финал на Откритото първенство на Австралия и все още притежава върховно качество. Докато е на корта, независимо дали е 30-ти или 50-и в света, никой не бива да го подценява. Особено след като на последния Голям шлем беше на финал. Няма нужда да говорим дали може да спечели 25-и Голям шлем... Защо да не може? Игра финал в Австралия, миналата година беше на полуфиналите на всичките четири Големи шлема и губеше само от Синер и Алкарас. Те са му основните съперници. Аз мисля, че по-младите тенисисти трябва по-често да го побеждават, но той все още не им позволява", каза още Хачанов

Припомняме, че Хачанов е играл десет пъти срещу Джокович в кариерата си и го е победил само веднъж.

Следвай ни:

Още от Тенис

Сабаленка е готова да бойкотира Големия шлем

Сабаленка е готова да бойкотира Големия шлем

  • 5 май 2026 | 16:58
  • 13556
  • 21
Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула

  • 5 май 2026 | 16:08
  • 700
  • 0
Илиян Радулов елиминира петия поставен за трета поредна победа в Испания

Илиян Радулов елиминира петия поставен за трета поредна победа в Испания

  • 5 май 2026 | 14:55
  • 1298
  • 0
Росица Денчева победи поставената под номер 2 в Грузия

Росица Денчева победи поставената под номер 2 в Грузия

  • 5 май 2026 | 14:20
  • 1191
  • 0
Бекер отново критикува Зверев

Бекер отново критикува Зверев

  • 5 май 2026 | 12:58
  • 1512
  • 1
Димитър Кисимов започна с победа на турнир от категория J500 в Офенбах

Димитър Кисимов започна с победа на турнир от категория J500 в Офенбах

  • 5 май 2026 | 11:24
  • 752
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 3927
  • 5
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 49535
  • 368
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 2835
  • 1
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 1536
  • 0
Те отново са там! Везенков и компания се класираха с гръм и трясък за Финалната четворка

Те отново са там! Везенков и компания се класираха с гръм и трясък за Финалната четворка

  • 5 май 2026 | 22:35
  • 13265
  • 7
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 11592
  • 5