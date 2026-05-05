Барса се насочва към резерва на ПСЖ

Ръководството на Барселона е добавило нападателя на Пари Сен Жермен Гонсало Рамош в списъка си с потенциални трансферни цели, след като от Челси са информирали каталунците, че не желаят да продават Жоао Педро.

Според TEAMtalk, френският клуб е готов да се раздели с 24-годишния футболист, който е разочарован от статута си на резерва. Подчертава се, че Барселона може да влезе в пряка конкуренция с Челси за подписа на португалския нападател.

🚨 Barcelona have added Gonçalo Ramos to their striker shortlist after Chelsea made it clear João Pedro is NOT FOR SALE this summer. ❌💰



The Catalan club had been pushing for João Pedro, but Chelsea have blocked any move, forcing Barça to explore alternatives.



Ramos is now… pic.twitter.com/P9FumV0wc5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 5, 2026

През настоящия сезон Рамош взе участие в 41 мача във всички турнири, в които се отличи с 12 гола и две асистенции.

Настоящият договор на португалеца с ПСЖ е до лятото на 2028 година.

Снимки: Gettyimages