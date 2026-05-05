Тереза Маринова и Николина Щерева вдъхновиха талантите от "А1 атлетика за младежи"

Четвъртият кръг от популярната верига за млади таланти „А1 атлетика за младежи“ на БФЛА се състоя на централния стадион на Национална спортна академия „Васил Левски“ в перфектни метеорологични условия.

Дебют за годината във веригата направи шампионът на трибой в зала за тази година Борис Бонев (Лудогорец – Разград). 13-годишният възпитаник на треньора Красен Цонев започна със 7.4 на 60 м и се приземи на 5.76 в скока на дължина – най-силните резултати във веригата през тази година. Бонев загуби само на 800 м от Даниел Златков (Звездите – Петрич) с 2:21.6 срещу 2:21.2 и набра 269 точки. Златков бе втори с 237 точки (7.5 на 60 м и 4.94 в скока на дължина).

Велизар Виришапков (Хисаря) зае третата позиция с 202 точки (7.8 на 60 м, 4.78 на скок дължина и 2:33.1 на 800 м). Под 8 секунди на 60 м бяга и Андрей Младенов (Бдин – Видин) със 7.7 секунди.

Победителката при момичетата Лилия Маринова (Атлетик – София) също дебютира тази година и събра 210 точки (8.0 на 60 м, 4.58 на скок дължина и 1:51.3 на 600 м). Любомира Милошева (Рилски атлет – Самоков) е сребърна медалистка със 198 точки (8.3-4.50-1:49.4). Радина Маркова (Супер спорт – Варна), която оглавява генералното класиране до момента, бе най-бърза на 600 м с 1:47.6 и отлични 60 м с 8.2, но не успя в скока на дължина и с 3.82 събра 188 точки за третото място.

Всички деца бяха наградени от олимпийската шампионка на троен скок от Сидни 2000 и сребърната медалистка на 800 м от олимпийските игри в Монреал 1976 – Николина Щерева, а говорителят на състезанието Александър Вангелов ги обяви и като актуални национални рекордьорки в техните дисциплини.

В този кръг участваха деца от София, Пловдив, Варна, Петрич, Хисаря, Перник, Самоков, Харманли, Благоевград, Враца, Видин, Несебър и Разград. Веригата състезания „А1 атлетика за младежи“ се провежда съвместно с водещия телеком А1 и Българска федерация лека атлетика за 12-а поредна година.

Следващият кръг, който носи точки за веригата, е националния шампионат по четирибой в Габрово на 13-14 юни, а финалните състезания са в Хисаря (15 август), Панагюрище (19 август) и финалът на новата писта в Самоков (28 август).