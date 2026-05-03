Милисент Джелимо с дебютна победа на маратона в Прага

  • 3 май 2026 | 20:12
Старият градски площад в Прага стана свидетел на коронясването на двама нови шампиони на маратона днес (3 май), след като Милисент Джелимо и Уендему Цегу Берехану спечелиха надпреварите в Чехия. В елитното състезание при жените Джелимо, която стартира с личен рекорд на полумаратон от 68:37, постигнат в Рим, пресече финалната линия с най-добро време от 2:24:20. Тя победи с повече от две минути преднината пред класиралата се на второ място Джанет Ругуру Гичумби (2:26:41), а Анджела Джемесунде Тануи (2:27:45) остана на малко повече от минута зад нея.

Условията бяха доста горещи, като атлетите бягаха при температура от 22°C, което направи рекорда на трасето на Лона Чемтай Салпетер от 2:19:46 твърде труден за достигане.

През голяма част от елитното състезание при мъжете изглеждаше, че Уендему Цегу Берехану може да атакува рекорда на трасето на Александър Мутисо от 2:05:09. Това беше особено вероятно, след като той премина половината дистанция за 61:48, но и тази година постижението остана недостижимо за бегачите.

Кениецът Феликс Кипкоеч завърши с време 2:07:45, а елитната тройка беше допълнена от етиопеца Шиферау Андуалем Белай, който остана на 14 секунди зад него на трето място. Юстус Кипкорир, който беше един от фаворитите и се бореше за лидерството с победителя Уендему до последните километри, в крайна сметка се смъкна до четвърта позиция.

В рамките на националния шампионат на Чехия имаше неочакван лидер до средата на дистанцията. Матей Зима зададе темпото в първата половина на състезанието, но впоследствие Ян Хавлена пое водачеството. Защитаващият титлата си шампион направи „шоу за един човек“ до края на трасето, пресичайки финалната линия с време 2:17:48 и подобрявайки личния си рекорд. Сребърният медал бе спечелен от опитния Вит Павлища, който записа време 2:21:23, докато Давид Ваш си тръгна с бронза с резултат 2:23:03.

Михаела Бртничкова доминира в категорията при жените на домашната сцена, подобрявайки личния си рекорд на маратона в Прага с почти осем минути, финиширайки за 2:42:27. Второто място зае Ева Филипиова, която взе сребърния медал с време 2:43:54. Огромна изненада и обещание за бъдещето поднесе Лаура Матулова. В своя маратонски дебют тя постигна време от 2:46:29 и заслужено спечели бронзовия медал.

Европейският полицейски шампионат по маратон беше спечелен от Марио Бауернфайнд от Австрия с отлично време от 2:19:10, докато германката Ана Лангервиш поведе при жените с време 2:32:13. Както и през предходната година, Младежкият маратон беше доминиран от гимназия „Д-р Антон Ранда“ от Яблонец над Нисоу.

Снимки: Imago

