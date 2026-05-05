  • 5 май 2026 | 16:57
Дубай близо до подписа на звезда на Монако

Джарън Блосъмгейм ще смени отбора си след четири сезона в Монако. Американският баскетболист ще продължи да се състезава в Евролигата, но според информация на BasketNews Блосъмгейм е близо до подписване на двегодишен договор с Дубай.

Договорът на американеца изтече след четири сезона, прекарани в Монако, през които всяка година тимът от Княжеството достигаше до плейофите, включително две участия във Финалната четворка.

През този сезон в Евролигата 32-годишното крило записваше средно по 9,6 точки и 4,3 борби за 24 минути на паркета.

През последните 10 мача от редовния сезон, докато Монако се бореше за позиция в плейофите, Блосъмгейм се наложи като най-добър реализатор на отбора със средно по 15 точки при невероятните 80% успеваемост при стрелба от две точки. 

Снимки: Imago

