  Изглежда ясно кой ще води Виляреал в Шампионската лига

  • 5 май 2026 | 14:49
След като от Виляреал обявиха официално предстоящото напускане на треньора Марселино, на дневен ред вече е въпросът кой ще го замени от следващия сезон. Според “Ас” собственикът на клуба Фернандо Роиг се е спрял на наставника на Райо Валекано Иниго Перес.

Марселино класира тима си в Шампионската лига за втори пореден сезон четири кръга преди края. След като изпълни целта, той даде знак на клуба, че е време да обявят това, което и двете страни знаеха от януари: всеки поема по своя път.

Проблемът е, че времевият хоризонт на Виляреал и Марселино не съвпада с този на Райо Валекано и Иниго Перес. Поради тази причина „жълтият“ клуб трябва да се прави на разсеян относно това кой ще заеме мястото на астуриеца. Това е от уважение както към мадридския клуб, така и към наварския треньор, тъй като те са потопени в битката за ново участие в европейските турнири. Преди всичко обаче, този четвъртък им предстои историческа среща – реванш от полуфиналите на Лигата на конференциите, където ще защитават аванс от 1:0.

В списъка с потенциални треньори на Виляреал имаше няколко имена със сходен профил: испански специалисти, които познават Ла Лига, работили са с млади играчи и са доказали своята стойност. С други думи, Мичел, Хиралдес, Иманол и Иниго Перес. Последният, още от самото начало, беше най-харесван от ръководството заради своя характер и начин на работа. Сега обаче на Виляреал не му остава нищо друго, освен да изчака наварецът да приключи сезона с Райо, за да финализира договора за две години с опция за още една.

Тиери Анри посочи с какво Ямал го изумява

