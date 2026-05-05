Заливат новата власт в Левски с оферти за играчи

Левски се е превърнал в магнит за футболните агенти у нас и от цяла Европа. И вината за това не е само в шампионската титла. Хиените в бизнеса са започнали да "атакуват" хората около Атанас Бостанджиев и най-вече Нено Михалев, който се спряга за изпълнителен директор по финансовите въпроси.

Той е бил залят от предложения за играчи, които нямали търпение да облекат синята фланелка, твърди "Мач Телеграф". Както е известно, у нас подобни неща са традиция, а едни и същи футболисти се предлагат по ред на номерата между Левски, ЦСКА, Лудогорец и останалите. Сега погледите са към "Герена", защото там се очаква сериозна селекция за участието в Европа.

Левски предлага нов договор на Сангаре

Агентите се надяват, че през новите шефове може да имат по-голям успех на "Герена", защото трудно може да пробият при Сираков, Боримиров, а най-вече и при Веласкес, който се старае да стои далеч от тези неща.