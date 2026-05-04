Самоков приема Европейското първенство по естетическа групова гимнастика

Самоков ще бъде домакин на Европейското първенство по естетическа групова гимнастика, а вече са ясни датите - от 14 до 18 октомври. Надпреварата ще се състои в комплекс СамЕлион в Самоков.

Програмата за шампионата на Стария континент е готова, като финалите ще се състоя на 18 октомври.

Търновски клуб набира средства за участие на Световното по естетическа гимнастика

Това е второ голямо първенства в рамките на година, което ще се проведе в Самоков, след Световното първенство в края на ноември миналата година. Тогава женският национален отбор на България завоюва за втори път световната титла.

Световните шампионки по естетическа групова гимнастика прекратяват кариерата си

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg