Самоков приема Европейското първенство по естетическа групова гимнастика

Самоков ще бъде домакин на Европейското първенство по естетическа групова гимнастика, а вече са ясни датите - от 14 до 18 октомври. Надпреварата ще се състои в комплекс СамЕлион в Самоков.
Програмата за шампионата на Стария континент е готова, като финалите ще се състоя на 18 октомври.
Това е второ голямо първенства в рамките на година, което ще се проведе в Самоков, след Световното първенство в края на ноември миналата година. Тогава женският национален отбор на България завоюва за втори път световната титла.
