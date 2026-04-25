Айнтрахт (Франкфурт) изпусна последния влак за топ 6

Тимовете на Аугсбург и Айнтрахт (Франкфурт) завършиха при 1:1 в сблъсък от 31-ия кръг на Бундеслигата. По този начин баварците се утвърдиха в средата на класирането, докато “орлите” на практика се простиха с шансове за място в топ 6, защото до края остават само три кръга. И все пак Айнтрахт е с шансове за място в евротурнирите.

Двубоят беше скучен през първото полувреме, но доста по-атрактивен след това. Антон Каде изведе домакините напред в 44-тата, а Айнтрахт заслужено изравни в 66-ата чрез появилия се на почивката Рицу Доан.

Гостите бяха по-опасни в търсения на победно попадение, но пък футболистите на Аугсбург имаха малшанса да ударят греда още при 1:0 в своя полза.