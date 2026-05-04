България сформира първия си национален отбор по флаг футбол

България сформира първия си национален отбор в новия олимпийски спорт флаг футбол и ще вземе участие на турнира Копенхаген Боул на 23 и 24 май в Дания. Седмица по-рано представителният тим ще проведе лагер в Бургас.

"Съставът на Team Bulgaria за Copenhagen Bowl е финализиран!", пишат от Българска федерация по американски футбол (БФАФ) във Фейсбук.

"Първият турнир в историята на националния ни отбор по флаг футбол ще се проведе на 23 и 24 май в Дания, където България ще бъде представена от 12 избрани състезатели. Седмица преди турнира националите ще се съберат на лагер на разширения състав в Бургас, където подготовката ще навлезе в заключителната си фаза. Нека пожелаем успех на отбора и да ги подкрепим в този исторически момент!", гласи още съобщението.

Избраници на селекционера Мартин Дойчев (на снимката) и неговия помощник Стоян Димитров са Апостол Керанков (Вълци Бургас), Виктор Найденов (Хидън Лемънс), Димитър Димитров (Варна Шаркс), Живко Андонов (Варна Шаркс), Калоян Костадинов (Хидън Лемънс), Кристиян Фотев (Вълци Бургас), Никола Стефанов (Варна Шаркс), Стефан Иванов (Вълци Бургас), Стефан Калинков (Варна Шаркс), Стойчо Митев (Шумен Брюърс), Християн Христов (Вълци Бургас) и Ясен Стойков (София Найтс).

Снимка: БФАФ

