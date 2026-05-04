  Британецът Адам Йейтс повежда отбора на ОАЕ в Обиколката на Италия

  • 4 май 2026 | 18:40
Британецът Адам Йейтс ще поведе отбора на Обединените арабски емирства в Обиколката на Италия, съобщиха от тима, който е лидер в ранглистата на Международния колоездачен съюз.

За Йейтс това ще бъде трето участие в Джирото, като той несъмнено ще иска да дублира успеха на своя брат близнак Саймън Йейтс, който спечели състезанието през миналата година с екипа на Висма-Лийз а байк.

Стартът на Джиро Д'Италия от България ще даде тласък както на туризма, така и за развитието на колоезденето

Освен Йейтс, който има седем класирания в топ 10 в трите Големи обиколки, включително и едно трето място в Тур дьо Франс, в ОАЕ залагат на добра класиране и на еквадореца Джонатан Нарваес, испанеца Марк Солер и австралиеца Джей Вайн.

Вайн е двукратен победител в класацията при най-добрите катерачи в Обиколката на Испания, Нарваес бе 13-и в Обиколката на Франция през миналата година, а Солер има четири етапни победи в Обиколката на Испания срещу името си.

Олимпийски шампион пропуска Джиро д'Италия

На старта за ОАЕ ще застанат още датчанинът Микел Берг, испанецът Игор Ариета, швейцарецът Ян Кристенсен и португалецът Антонио Моргадо.

Отборът на ОАЕ спечели Обиколката на Италия през 2024 година чрез словенеца Тадей Погачар.

Снимки: Gettyimages

