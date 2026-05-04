Sofia приема Национална универсиада 2026

  • 4 май 2026 | 18:34
София приема Национална универсиада 2026

София ще бъде домакин на Национална универсиада 2026 - най-мащабното събитие в академичния спорт у нас, което ще събере в столицата едни от най-активните, амбициозни и талантливи студенти спортисти от висшите училища в България. Надпреварата ще се проведе от 9 до 16 май.

В продължение на осем дни София ще живее с енергията на студентския спорт. Национална спортна академия „Васил Левски“, НСБ „Диана“ и Технически университет София ще се превърнат в сцена на оспорвани битки, силни емоции и вдъхновяващи спортни истории.

Организатор на събитието е Асоциация за университетски спорт „Академик“, а домакин е Национална спортна академия „Васил Левски“.

Програмата на Универсиадата включва национални университетски шампионати по бадминтон, баскетбол, волейбол, джудо, кикбокс, крикет, лека атлетика, мажоретни дисциплини, плуване, спортно катерене, спортно ориентиране, тенис на маса, тенис, футбол, футзал, хандбал и шахмат.

В отделните шампионати ще бъдат излъчени индивидуални, отборни и комплексни победители, а голямата интрига ще бъде кой университет ще спечели Купата за комплексен шампион на Национална универсиада 2026 София.

Събитието се очаква да превърне София в център на академичния спорт и да събере на едно място студенти, треньори, преподаватели, спортни специалисти и представители на университетската общност, обединени от идеята, че спортът има ключова роля във възпитанието, здравето и развитието на младите хора.

Официалното откриване на Национална универсиада 2026 ще се състои на 9 май от 11:00 часа пред главния вход на НСА „Васил Левски“.

Снимка: Асоциация за университетски спорт „Академик“

