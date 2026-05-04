Резултати и голмайстори от 25-я кръг на Елитната група до 18 години

Първа осмица:
Национал - Септември 2:2
1:0 Мерт Салим (52')
1:1 Венислав Михайлов (55')
2:1 Виктор Илиев (65')
2:2 Венислав Михайлов (90'+2)
Славия - ЦСКА 0:2
0:1 Кристиян Иванов (25') аг
0:2 Дилян Шишманов (70')
Хебър - Локомотив (Пд) 1:4
0:1 Иван Байловски (8')
0:2 Добромир Николов (9')
1:2 Божидар Илиев (33')
1:3 Добромир Николов (59')
1:4 Ростислав Костурков (86')
Локомотив (Сф) - Ботев (Пд) 2:3
0:1 Мартин Тачев (24')
1:1 Максим Йонин (31')
1:2 Самуил Цонов (70')
2:2 Михаил Янков (79')
2:3 Георги Илиев (81')
Втора осмица:
Миньор (Перник) - Берое 0:1
0:1 Мартин Монев (22')
Монтана - Пирин 0:2
0:1 Андреа Николов (47')
0:2 Димитър Занев (85')
Нефтохимик - Арда 3:2
0:1 Стефан Стефанов (23')
1:1 Василий Василев (24')
2:1 Максим Киряков (65')
3:1 Александър Чалъков (80')
3:2 Ерай Кямил (90'+1)
Янтра - Спартак (Варна) 2:1
0:1 Крис Несторов (51')
1:1 Велизар Къналян (70')
2:1 Йоан Анастасов (71')