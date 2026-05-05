Започва втората фаза на плейофите в НБА

Тази нощ (6 май 2024 г.) плейофите в НБА продължават с втората фаза на елиминациите — полуфиналите на конференциите, където ще се изиграят първите два мача от този етап. Тук може да проследите тяхното развитие в реално време.

Нощта стартира в 03:00 часа, когато в емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“ Ню Йорк Никс посреща Филаделфия 76. Голямата ябълка се готви за истинска война. Ню Йорк Никс стигнаха дотук, след като прекършиха Атланта Хоукс с 4-2, показвайки невероятна дисциплина. От другата страна, Филаделфия 76 влизат в серията „с нож между зъбите“, след като оцеляха в изтощаващ трилър от 7 мача срещу Бостън Селтикс. Основният въпрос е дали „Сиксърс“ ще имат физически сили да отговорят на интензивността на Никс, които имаха повече време за почивка и ще разчитат на фанатичната си публика за летящ старт.

На Запад в 04:30 часа младият феномен Виктор Уембаняма повежда своя Сан Антонио Спърс към следващото стъпало. „Шпорите“ прегазиха Портланд с 4-1 в първия кръг и изглеждат по-гладни от всякога. Те се изправят срещу Минесота Тимбъруулвс, които хвърлиха бомбата, отстранявайки Денвър Нагетс с 4-2. Големият проблем за „вълците“ обаче е здравословното състояние на Антъни Едуардс – ако той не е на 100%, Минесота ще има нужда от чудо, за да спре доминацията на Уембаняма под коша още в първия мач в Тексас.

