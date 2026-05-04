Монако няма да може да разчита на Алфа Диало за сблъсъка с Олимпиакос

Баскетболният Монако ще се изправи срещу Олимпиакос в третия мач от четвъртфиналния плейоф между двата тима в Евролигата без един от ключовите си състезатели - Алфа Диало.

Монако ще бъде домакин в третия двубой на 5 май, както и на евентуален четвърти, но към момента изостава с 0-2 победи в серията.

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

28-годишният Диало е крайъгълен камък за изявите на Монако в настоящия сезон на Евролигата, тъй като средно отбелязва по 11.9 точки и 4.4 борби. Наскоро той бе избран за най-добър защитник в престижната европейска надпревара.

По информация от треньорския екип на отбора на Монако Алфа Диало ще отсъства през "следващите няколко седмици", а в клуба трябва да се справят и с продължителното отсъствие на Никола Миротич.

Германският център Даниел Тайс също официално отпадна за третия мач от серията срещу Олимпиакос поради контузия на пръста, получена във втората среща на гръцка земя.