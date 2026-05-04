Монако няма да може да разчита на Алфа Диало за сблъсъка с Олимпиакос

Баскетболният Монако ще се изправи срещу Олимпиакос в третия мач от четвъртфиналния плейоф между двата тима в Евролигата без един от ключовите си състезатели - Алфа Диало.

Монако ще бъде домакин в третия двубой на 5 май, както и на евентуален четвърти, но към момента изостава с 0-2 победи в серията.

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

28-годишният Диало е крайъгълен камък за изявите на Монако в настоящия сезон на Евролигата, тъй като средно отбелязва по 11.9 точки и 4.4 борби. Наскоро той бе избран за най-добър защитник в престижната европейска надпревара.

По информация от треньорския екип на отбора на Монако Алфа Диало ще отсъства през "следващите няколко седмици", а в клуба трябва да се справят и с продължителното отсъствие на Никола Миротич.

Германският център Даниел Тайс също официално отпадна за третия мач от серията срещу Олимпиакос поради контузия на пръста, получена във втората среща на гръцка земя.

Драма за собственика на Апоел: Частен самолет се сблъска с птици, наложи се аварийно кацане!

Факундо Кампацо е MVP на втория кръг от плейофите в Евролигата

Уникална ситуация в плейофите на Евролигата

Евролигата не показа милост към скандалния бос на Панатинайкос

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

Сагата продължава! Янакопулос нарече треньора на Валенсия "лъжец", испанският клуб заклейми собственика на Панатинайкос

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ужасна контузия за Тодор Неделев

