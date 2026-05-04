ЦСКА поздрави Христо Янев

  • 4 май 2026 | 11:16
Днес старши треньорът на ЦСКА Христо Янев празнува своя 47-и рожден ден.

“Той е кръвно свързан с любимия ни клуб още от периода си като футболист. Янев има 208 мача с червената фланелка, в които отбелязва 72 гола. Офанзивният футболист е двукратен шампион на страната с ЦСКА през 2003 и 2005 година, като приносът му – особено за втория триумф в първенството, е фундаментален. Той е Футболист номер 1 на ЦСКА за 2005 година.

За националния отбор на България изиграва 11 мача и бележи 3 попадения.

През 2015 година става старши треньор на мъжкия отбор, като извежда ЦСКА до трофея в турнира за Купата на България през 2016 година. Историческо постижение – дори в международен план, тъй като по това време клубът ни административно е изпратен в третото ниво на футбола ни.

През лятото на 2018 година отново става старши треньор на ЦСКА и води "армейците" до края на сезона.

Христо Янев се завърна на треньорския пост на ЦСКА в края на септември 2025 г. и оттогава успя да преобърне сезона на тима в първенството и да го класира на финал за Купата на България.

ЦСКА желае на Христо Янев много здраве, успехи, трофеи и все същата отдаденост към каузата на любимия клуб!”, написаха „червените“ в официалния си сайт.

Иван Кочев: Не правим трагедии

