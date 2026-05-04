След петата поредна "Мастърс" титла Синер насочи вниманието си към следващата цел

Водачът в световната ранглиста Яник Синер сътвори история в Мадрид, след като стана първият тенисист, който печели пет поредни титли от сериите „Мастърс“, но веднага насочи вниманието си към следващата си цел - турнира от същата категория в Рим.

24-годишният италианец не изпита трудности срещу Александър Зверев с 6:1, 6:2 и добави титлата от испанската столица към победите си в Париж, Индиън Уелс, Маями и Монте Карло.

Синер постигна експресна победа срещу Зверев и продължи историческата си серия

Трофеят от Рим е единственият, който липсва в колекцията на Синер. През миналата година италианецът отстъпи на големия си съперник Карлос Алкарас на финала в първото си участие след тримесечно наказание за допинг. Ако успее да спечели в Рим, Яник Синер ще се превърне във втория тенисист след Новак Джокович, завоювал всички титли от сериите „Мастърс“.

„Да играеш у дома винаги е специално. Чувствам се добре физически и няма причина да не играя в Рим, щастлив съм, че отивам там - много е специално за мен. Миналата година се завърнах след труден период и със сигурност се почувствах много емоционално заради подкрепата там. Така че съм много щастлив да се върна там, но от друга страна не е лесно да спечелиш - всички турнири са много трудни. Ще видим как ще бъде там. В момента честно казано просто мисля за психическа почивка за следващите 2-3 дни, защото дадох толкова много и влагам толкова енергия във всеки турнир, така че ще видим“, заяви Синер след победата си на финала в Мадрид, цитиран от агенция Ройтерс.

Италианецът, който през този сезон доминира на твърда настилка и на клей, призна, че големите очаквания имат ефект върху него.

„Искам да се насладя на това в момента. Това беше много дълъг турнир. Очевидно съм много щастлив, но сега е добре да се възстановя, особено психически. Има много напрежение“, обясни той.

Попитан относно думите на Александър Зверев, че има голяма разлика между Синер и останалите тенисисти в момента, италианецът отговори: „Трудно е да се каже. Понякога имаш добри дни, друг път лоши. Днес (б.р. в неделя) се представих много добре. Много силни сервиси... Но не се сравнявам с другите играчи. Опитвам се да бъда най-добрата версия на себе си и това е. Според мен той (Зверев) беше изтощен. Когато се чувствам уморен, съм и малко по-притеснен. Това е нормално. Играх много солидно в ключовите моменти, опитвах да вземам правилните решения и резултатът беше отличен.“

Турнирът в Рим започва в четвъртък, а Яник Синер е изявен фаворит в отсъствието на Карлос Алкарас, който страда от контузия в китката.

