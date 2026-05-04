"Крусибъл" зове: Мърфи с пасив във финала

У Идзъ взе предимство над Шон Мърфи във втората сесия на финала на Световното първенство по снукър, завършвайки деня с аванс от 10-7 в „Крусибъл“ в Шефилд.

22-годишната звезда се стреми да стане вторият китайски крал на „Театъра на мечтите“ след триумфа на Джао Синтонг преди 12 месеца. Той би бил и най-младият победител, откакто Стивън Хендри вдигна прочутия трофей за първи път през 1990 г.

43-годишният Мърфи има работа за вършене, ако иска да прекъсне серията си от три загубени финала в „Крусибъл“. Той спечели най-голямата награда в снукъра преди 21 години, през 2005 г., но оттогава претърпя поражения на финалите през 2009, 2015 и 2021 г.

Играта започна вчера следобед с изключително оспорвана сесия, която завърши при равенство 4-4. Когато двамата се върнаха на масата вечерта, У започна ударно с брейкове от 82 и 103 точки, за да поведе с 6-4. Мърфи отговори със серия от 72, с която записа първия си фрейм за вечерта, но 12-тият фрейм отиде на сметката на У, който водеше със 7-5 на почивката в средата на сесията.

След паузата именно У направи серия от 89 точки, за да поведе с 8-5. Англичанинът Мърфи вкара щастливо червена топка в 14-ия фрейм и превърна това в брейк от 70, за да се доближи на два фрейма при 8-6.

Следващите два фрейма бяха разменени, преди отличен брейк от 91 точки, започнал с мощна дълга червена от У, да му позволи да завърши деня с три фрейма аванс при 10-7.

Днес предстоят още две сесии, а първият, който достигне 18 фрейма, ще вземе голямата награда от 500 000 паунда и ще стане световен шампион.