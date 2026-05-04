Водещите тенисисти са разочаровани от наградния фонд на "Ролан Гарос"

Водещите тенисисти в света изразиха дълбоко разочарование от наградния фонд на Откритото първенство на Франция и липсата на напредък по отношение на други оплаквания, съобщава ДПА.

През май миналата година 20 играчи, включително световните номер 1 Яник Синер и Арина Сабаленка, Карлос Алкарас, Новак Джокович, Коко Гоф и Ига Швьонтек, написаха писмо до четирите турнира от Големия шлем, призовавайки за по-голям дял от приходите.

Турнирите от Големия шлем оттогава показват сигнали за готовност да се променят нещата, но разочарованието сред играчите нараства и същите 20, които включват по-голямата част от топ 10 на АТР и WТА, публикуваха нова изявление.

Организаторите на Откритото първенство на Франция по-рано този месец обявиха увеличение с 9,5% на годишна база на общия награден фонд, като шампионите на сингъл ще получат по 2,8 милиона евро (3,3 милиона долара). Това обаче не удовлетворява играчите, които твърдят, че увеличените приходи от турнири означават, че техният дял ще е намалял от 2024-а до по-малко от 15% - доста под целта им от 22%.

Това е и в сравнение с 20%-ното увеличение, наблюдавано на миналогодишното Открито първенство на САЩ, докато Откритото първенство на Австралия увеличи наградния фонд с близо 16% през януари.

Другите основни оплаквания на тенисистите са липсата на отговор относно инвестициите в социални програми, включително пенсионни вноски, и липсата на напредък по отношение на представителството на ниво вземане на решения.

„Тъй като Ролан Гарос се стреми да отчете рекордни приходи, играчите следователно получават намаляващ дял от стойността, която помагат да се създаде“, се казва в изявлението.

„По-критично е, че съобщението не прави нищо за справяне със структурните проблеми, които тенисистите постоянно и разумно повдигат през последната година. Нямаше ангажимент по отношение на благосъстоянието на играчите и нямаше напредък към установяването на официален механизъм за консултации с играчите при вземането на решения относно турнирите от Големия шлем. Докато други големи международни спортове модернизират управлението, съгласуват всичко със заинтересованите страни и изграждат дългосрочна стойност, турнирите от Големия шлем остават устойчиви на промени. Липсата на консултации с играчите и продължаващата липса на инвестиции в благосъстоянието им отразяват система, която не представлява адекватно интересите на тези, които са от основно значение за успеха на спорта“, се казва още в писмото.

Изявлението завършва с думите, че спортистите „ще продължат да се застъпват за конструктивен диалог и за реформи, които гарантират дългосрочно развитие и почтеност на професионалния тенис.“