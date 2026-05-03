ПАОК остава в битката за титлата след голям успех над Олимпиакос

ПАОК постигна изключително важна победа с 3:1 в дербито с Олимпиакос от 3-тия кръг на шампионския плейоф в Гърция. Кирил Десподов пропусна и този мач, тъй като продължава да лекува мускулна контузия.

Александър Йеремейеф даде преднина за ПАОК в 15-ата минута, но Аюб Ел Кааби изравни в 29-ата минута.

През второто полувреме обаче Андрия Живкович в 55-ата и отново Йеремиеф в 65-ата минута донесоха успеха на домакините на "Тумба".

С тази победа ПАОК се изравни по точки с Олимпиакос и дори излезе на 2-рото място в класирането. И двата тима имат по 61 точки, като изостават на 5 зад лидера АЕК, който обаче още не е изиграл своя мач от кръга.