Стефани Стоева, Димитър Янакиев, Иван Русев и Елена Попиванова с по 2 финала на Държавното

  • 3 май 2026 | 20:49

  • 3 май 2026 | 20:49
Стефани Стоева, Димитър Янакиев, Иван Русев и Елена Попиванова ще играят на финалите на две дисциплини на Държавното първенство по бадминтон в София, което се провежда в зала "Европа" в София. При жените поставената под номер 1 в схемата Калояна Налбантова ще спори за титлата, след като на полуфинали елиминира Таня Иванова с 21:9, 21:12. На финала тя ще спори с Гергана Павлова, която победи Теодора Павлова с 21:8, 21:9.

Европейските шампионки на двойки жени и първи поставени Габриела и Стефани Стоеви спечелиха срещу Гергана Павлова и Рая Пашова с 21:14, 21:13. Следващите им съпернички са номер 2 Елена Попиванова и Виктория Попова, които се справиха с Михаела Златанова и Таня Иванова с 21:16, 21:14.

Стефани Стоева се класира и за финала на смесени двойки в тандем с Цветомир Стоянов след победа над Денис Маринов и Михаела Чепишева с 21:10, 21:7. В другата полуфинална двойка Иван Русев и Елена Попиванова се наложиха над Димитър Ненчев и Димитрия Попстойкова с 21:14, 21:5.

При мъжете водачът в схемата Димитър Янакиев също достигна до финала, след като надделя над Цветомир Стоянов с 21:15, 12:21, 21:17. За титлата той ще спори с Илиян Стойнов, който елиминира Теодор Митев с 21:13, 21:9.

Янакиев и Николов, поставени под номер 1, ще играят на финала на двойки срещу вторите в схемата Стилиян Макарски и Иван Русев.

Финалите ще се проведат в понеделник от 10:00 часа.

