  Националите достигнаха до полуфиналите на Държавното първенство по бадминтон

Националите достигнаха до полуфиналите на Държавното първенство по бадминтон

  • 3 май 2026 | 15:19
Националите достигнаха до полуфиналите на Държавното първенство по бадминтон

Националните състезатели очаквано достигнаха до четвъртфиналите на Държавното първенство по бадминтон за мъже и жени, което се провежда в зала "Европа" в София.

На единично жени фаворитката и номер 1 в схемата Калояна Налбантова надделя над Елена Попиванова с 21:7, 21:15. Следващата й съперничка ще бъде Таня Иванова. Другата полуфинална двойка противопоставя  Гергана Павлова и Теодора Павлова.

Европейските шампионки на двойки жени и първи поставени Габриела и Стефани Стоеви спечелиха срещу Цветина Попиванова и Михаела Чепишева с 21:5, 21:10 и в спор за място на финала ще играят по-късно днес срещу Гергана Павлова и Рая Пашова. Полуфиналистки са още Михаела Златанова/Таня Иванова и номер 2 Елена Попиванова/Виктория Попова.

Стефани Стоева се класира и за полуфиналите на смесени двойки в тандем с Цветомир Стоянов след победа над Стефан Гърев и Гергана Павлова с 21:16, 21:9. Следващите им опоненти ще бъдат Денис Маринов и Михаела Чепишева. Другата двойка, която ще определи финалисти, е Димитър Ненчев/ Димитрия Попстойкова и Иван Русев/Елена Попиванова.

При мъжете водачът в схемата Димитър Янакиев също достигна до полуфиналите, след като надделя над Патрик Димитров с 21:16, 21:14. Цветомир Стоянов елиминира Иван Русев в оспорван мач с 18:21, 21:14, 21:12. Янакиев и Стоянов ще играят за място на финала, а другата среща противопоставя Илиян Стойнов и Теодор Митев.

Янакиев и Николов, поставени под номер 1, ще играят на полуфиналите на двойки след успех над Патрик Димитров и Красимир Тодоров с 21:12, 21:11, а вторите в схемата номер 2 Стилиян Макарски и Иван Русев спечелиха без игра след отказ на съперниците им Данаил Балкански и Васил Пасков.

Надпреварата продължава днес от 16:00 часа, а финалите са в понеделник.

Защо нивото на колоезденето в България е слабо

