Стара Загора предлага отлични условия за планинско колоездене

Стара Загора предлага отлични условия за планинско колоездене, защото в района има над 500 км горски пътеки. Регионът предлага реки, гори, разнообразни трасета. Това е предпоставка за развитието на силни състезатели и създава предпоставки за развитие на спорта. Това каза пред БТА председателят на колоездачен клуб Берое Константин Атанасов.

Той представи колоездачен клуб Берое, който е създаден през 2022 година и е асоцииран член на Българската федерация по колоездене. Основната дейност на клуба е насочена към развитие на състезателното планинско колоездене при деца, като тренировките са фокусирани върху олимпийската дисциплина Cross-Country. В момента в клуба тренират около 17-18 деца, а общият брой на членовете, включително възрастни, е около 50 души.

„Нашата основна цел е децата да придобият достатъчно опит чрез тренировки, за да могат да участват в шампионатите от календара на федерацията и в кръговете, които се организират в тази дисциплина. Първите състезатели в клуба бяха моят син и негови съученици. Едно от момичетата, което започна да тренира с нас още на 9-годишна възраст, вече е шампион на България в дисциплината Cross-Country Olympic“, посочи Атанасов и допълни, че миналата година петима състезатели на клуба са отличени на годишното награждаване на федерацията, като са спечелили три първи и две трети места.

Атанасов подчерта, че устойчивите резултати в колоезденето изискват ранно започване и системни тренировки. „В чужбина децата започват още на 6–7 години. Ако има прекъсване в развитието, по-късно е трудно да се навакса“, посочи той.

Той отбеляза, че интересът към спорта нараства, като към тренировките се присъединяват и все повече момичета. Тренировките се провеждат основно в паркове и горски местности около Стара Загора, където условията за планинско колоездене са отлични. „Не случайно много успешни колоездачи са именно от Стара Загора, Казанлък и Сливен. Моята цел е да покажа на трениращите деца красотата на природата около Стара Загора и да ги науча да спортуват. Дори и да не станат професионални състезатели, да продължат да карат велосипеди и да се движат активно“, каза Атанасов.

По отношение на колоезденето в България той отбеляза, че страната ни има успехи, включително и световен шампион в downhill при юношите, но това не е олимпийска дисциплина.

„В олимпийските дисциплини конкуренцията е много по-голяма. Федерацията се опитва да подпомага състезателите, но финансирането е ограничено. Затова често българските колоездачи разчитат и на участие в чуждестранни отбори", посочи Константин Атанасов.

По думите му трите етапа на Джиро д'Италия, които ще се проведат в България е чудесна възможност за популяризиране на спорта и туризма.

„Подобни събития привличат огромна аудитория и могат да мотивират повече деца да започнат да спортуват. Покрай състезанието се организират и много съпътстващи събития - детски състезания, фестивали и инициативи, които също имат положителен ефект. В крайна сметка, най-важното е повече деца да се включат в спорта, а когато базата е изградена в ранна възраст, след това децата могат да изберат в коя дисциплина да се развиват“, каза Атанасов.

През тази година колоездачен клуб Берое ще организира две състезания за деца и едно за възрастни. Първото от тях - „Зелените пирамиди“, ще се проведе на 20 юни в парк „Бедечка“. Очаква се участие на около 200–250 състезатели. Надпреварата включва дистанции от 22 км, 34 км и 64 км и е част от календара на федерацията.

Константин Атанасов обърна внимание и на проблемите, с които клубовете в България се срещат ежедневно. Той постави основен акцент върху безопасността на колоездачите и отбеляза, че е необходима законодателна промяна, която да задължи шофьорите да спазват минимална дистанция от 1,5 метра при изпреварване на велосипедисти – практика, въведена в редица европейски държави. „В момента често се случват инциденти, включително с наши колоездачи от региона“, каза той.

Като друг основен проблем Атанасов посочи липсата на развита веломрежа извън града. Той подчерта, че ключово значение има изграждането на велоалеи към близките села като Еленино, Старозагорски минерални бани, Богомилово и други, както и в посока Нова Загора. „Без такава мрежа колоездачите са принудени да тренират по натоварени пътища с интензивен трафик, което е изключително опасно“, обясни Атанасов.

Неизползването на съществуващия колодрум в Стара Загора ограничава развитието на шосейното колоездене и пистовите дисциплини в региона. По думите му шосейното колоездене и пистовите дисциплини са тясно свързани и много състезатели участват и в двата типа състезания. В момента обаче съоръжението в града не се използва по предназначение. „Ако колодрумът функционираше, това би привлякло състезатели и от други градове, тъй като в страната има ограничен брой подобни съоръжения“, посочи Атанасов и отбеляза, че има потенциал за изграждане на нови съоръжения, включително трасета за BMX, който също е олимпийска дисциплина. Като подходящо място той посочи парк „Бедечка“, където могат да се обособят спортни зони.

В заключение той подчерта, че развитието на колоезденето изисква целенасочени инвестиции в инфраструктура и безопасност. „Ако искаме повече деца да спортуват и да постигат успехи, трябва да им осигурим подходящи условия“, каза още Константин Атанасов пред БТА.