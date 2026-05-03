Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локомотив удари Ботев на "Колежа" след рецитал на нидерландец - на живо от Пловдив след 0:2 за "смърфовете"
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Силно начало на състезателния сезон за Николай Русев с 15-о място на Световната купа в Кецяо

Силно начало на състезателния сезон за Николай Русев с 15-о място на Световната купа в Кецяо

  • 3 май 2026 | 18:02
  • 330
  • 0

От 1 до 3 май в Кецяо (Китай) се проведе първата Световна купа за сезона в спортното катерене – в дисциплината боулдър. В нея участие взеха 68 жени и 74 мъже от 31 държави. Силно начало за сезона направи най-добрият български състезател Николай Русев. В квалификацията Николай направи 3 топа и 1 зона, и с общо 84.8 точки зае 21-во място.

В полуфиналния кръг за първите 24 от квалификацията Николай успя да подобри класирането си и с 29.5 точки (3 зони) и е 15-и в крайното класиране. Шампион при мъжете златният и бронзов медал е за японските състезатели Сорато Анраку (Sorato Anraku) и Томоа Нарасаки (Tomoa Narasaki , а сребърният медал спечели Межди Шалк (Mejdi SCHALCK) от Фрнация.

При жените двукратната олимпийска шампионка Яня Гарнбрет (Janja Garnbret) от Словения остана само на 0.2 точки (2 опита в повече) след Зелиа Авезу (Zélia Avezou) от Франция, за която това е първи златен медал на световна купа при жените. На трето място се класира Оушеаниа Макензи (Oceania Mackenzie) от Австралия.

Състезателният сезон продължава с 4 световни купи, които ще се проведат през май и юни в Европа – Берн на 22-24 май, Мадрид - 28-31 май, Прага на 3-7 юни и Инсбрук – 17-21 юни. Още едно важно състезание предстои за Николай Русев – Европейското първенство за юноши и девойки в дисциплината боулдър, което ще се проведе на 11-14 юни в Сукоро (Унгария) и където състезателят ще участва за последен път в групата при юношите U21.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Защо нивото на колоезденето в България е слабо

Защо нивото на колоезденето в България е слабо

  • 3 май 2026 | 14:15
  • 916
  • 1
Сагата в Българския олимпийски комитет може да приключи съвсем скоро

Сагата в Българския олимпийски комитет може да приключи съвсем скоро

  • 3 май 2026 | 10:53
  • 2311
  • 2
Мащабна акция на велоклуб “Илчов Баир”

Мащабна акция на велоклуб “Илчов Баир”

  • 3 май 2026 | 01:11
  • 1270
  • 0
Бленджини: Елате на "Джирото"! Има неща в живота, които не се повтарят

Бленджини: Елате на "Джирото"! Има неща в живота, които не се повтарят

  • 2 май 2026 | 16:25
  • 1703
  • 1
Българските коментатори по Eurosport и HBO Max за Giro d'Italia

Българските коментатори по Eurosport и HBO Max за Giro d'Italia

  • 2 май 2026 | 10:08
  • 1071
  • 0
Президентът Илияна Йотова ще бъде патрон на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Президентът Илияна Йотова ще бъде патрон на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 2 май 2026 | 09:40
  • 1800
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

  • 3 май 2026 | 17:57
  • 15243
  • 28
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 27444
  • 142
Манчестър Юнайтед 2:2 Ливърпул, Гакпо изравни след грешка на Ламенс

Манчестър Юнайтед 2:2 Ливърпул, Гакпо изравни след грешка на Ламенс

  • 3 май 2026 | 18:22
  • 12610
  • 44
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:48
  • 15448
  • 16
Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 24268
  • 206
Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

  • 3 май 2026 | 17:56
  • 7779
  • 15