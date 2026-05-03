Силно начало на състезателния сезон за Николай Русев с 15-о място на Световната купа в Кецяо

От 1 до 3 май в Кецяо (Китай) се проведе първата Световна купа за сезона в спортното катерене – в дисциплината боулдър. В нея участие взеха 68 жени и 74 мъже от 31 държави. Силно начало за сезона направи най-добрият български състезател Николай Русев. В квалификацията Николай направи 3 топа и 1 зона, и с общо 84.8 точки зае 21-во място.

В полуфиналния кръг за първите 24 от квалификацията Николай успя да подобри класирането си и с 29.5 точки (3 зони) и е 15-и в крайното класиране. Шампион при мъжете златният и бронзов медал е за японските състезатели Сорато Анраку (Sorato Anraku) и Томоа Нарасаки (Tomoa Narasaki , а сребърният медал спечели Межди Шалк (Mejdi SCHALCK) от Фрнация.

При жените двукратната олимпийска шампионка Яня Гарнбрет (Janja Garnbret) от Словения остана само на 0.2 точки (2 опита в повече) след Зелиа Авезу (Zélia Avezou) от Франция, за която това е първи златен медал на световна купа при жените. На трето място се класира Оушеаниа Макензи (Oceania Mackenzie) от Австралия.

Състезателният сезон продължава с 4 световни купи, които ще се проведат през май и юни в Европа – Берн на 22-24 май, Мадрид - 28-31 май, Прага на 3-7 юни и Инсбрук – 17-21 юни. Още едно важно състезание предстои за Николай Русев – Европейското първенство за юноши и девойки в дисциплината боулдър, което ще се проведе на 11-14 юни в Сукоро (Унгария) и където състезателят ще участва за последен път в групата при юношите U21.