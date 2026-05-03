Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Йоана Илиева спечели бронзов медал на турнир Гран При по фехтовка в Република Корея

Йоана Илиева спечели бронзов медал на турнир Гран При по фехтовка в Република Корея

  • 3 май 2026 | 15:59
  • 512
  • 0
Йоана Илиева спечели бронзов медал на турнир Гран При по фехтовка в Република Корея

Йоана Илиева спечели бронзов медал на сабя на турнира Гран При по фехтовка в Инчон (Република Корея), на който участваха 156 състезателки. По пътя си до отличието българката постигна четири победи. Първо тя надделя над Софи Лю (САЩ) с 15:6, след това над Сюеи Жао (Китай) с 15:10. На осминафиналите Илиева елиминира световната вицешампионка Зузана Чеслар (Полша) с 15:13, а на четвъртфиналите се наложи над Сара Балзер (Франция) с 15:4.

В спор за място на финала най-добрата българска състезателка загуби от Мая Чембърлейн (САЩ) и завърши на третата позиция в крайното класиране.

32-годишната рускиня Яна Егорян, двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка, взе златото. Тя участва с неутрален статут.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Защо нивото на колоезденето в България е слабо

Защо нивото на колоезденето в България е слабо

  • 3 май 2026 | 14:15
  • 798
  • 0
Сагата в Българския олимпийски комитет може да приключи съвсем скоро

Сагата в Българския олимпийски комитет може да приключи съвсем скоро

  • 3 май 2026 | 10:53
  • 2231
  • 2
Мащабна акция на велоклуб “Илчов Баир”

Мащабна акция на велоклуб “Илчов Баир”

  • 3 май 2026 | 01:11
  • 1260
  • 0
Бленджини: Елате на "Джирото"! Има неща в живота, които не се повтарят

Бленджини: Елате на "Джирото"! Има неща в живота, които не се повтарят

  • 2 май 2026 | 16:25
  • 1689
  • 1
Българските коментатори по Eurosport и HBO Max за Giro d'Italia

Българските коментатори по Eurosport и HBO Max за Giro d'Italia

  • 2 май 2026 | 10:08
  • 1057
  • 0
Президентът Илияна Йотова ще бъде патрон на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Президентът Илияна Йотова ще бъде патрон на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 2 май 2026 | 09:40
  • 1725
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Локомотив, директен червен картон за "канарчетата" и контузия за Неделев

Ботев 0:1 Локомотив, директен червен картон за "канарчетата" и контузия за Неделев

  • 3 май 2026 | 16:17
  • 9996
  • 42
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:48
  • 4701
  • 1
Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 17567
  • 170
Сасуоло 2:0 Милан, втората част също започна с гол на домакините

Сасуоло 2:0 Милан, втората част също започна с гол на домакините

  • 3 май 2026 | 16:00
  • 3152
  • 6
Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

  • 3 май 2026 | 15:23
  • 10889
  • 8
Съставите на Ман Юнайтед и Ливърпул, гостите са без Исак

Съставите на Ман Юнайтед и Ливърпул, гостите са без Исак

  • 3 май 2026 | 16:34
  • 1797
  • 0