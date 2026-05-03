Наградиха победителите в състезанията по ловна стрелба за купа "Мизия" край Плевен

Наградиха победителите в състезанията по ловна стрелба за купа "Мизия" на стрелбищен комплекс "Витска Елия" край Плевен. Турнирът беше и кръг от държавното първенство на Българска федерация по трап, двоен трап и скийт.

В тридневния турнир край Плевен участваха 16 стрелци в дисциплината "трап" и 15 – в "скийт".

Носител на купа "Мизия" в дисциплината "скийт" е Пламен Филев от спортен клуб по ловна стрелба (СКЛС) "Велико Търново". В дисциплината "трап" купата спечели заслужил майстор на спорта Марин Кирилов от елитен спортен клуб "Виа" Плевен. Те са и първенци в кръга от държавното първенство.

В дисциплината "трап" в група "А1" победител е Марин Кирилов. В група "А" първото място е за Йордан Дилков от Спортен клуб по стрелба (СКС) "Кнежа". В група "Б" на първо място е Тургай Асланов от СКЛС "ЛРД Плевен".

При жените над всички беше Евгения Кирилова от "Виа" Плевен. При младежите, първото място е за Марин Илиев от същия клуб. Теодора Якова от "ЛРД Плевен" стана най-добра при девойките.

Отборно първи на "трап" при мъжете станаха "Виа" Плевен. Първенци и при младежите и при девойките са "ЛРД Плевен". При жените отбори нямаше.

В дисциплината "скийт" в група "А" при мъжете победител стана Пламен Филев.

В група "Б" първото място е за Илиян Кантарджиев от Спортен куб (СК) "10" Ямбол.

При младежите над всички беше Здравко Върбанов от "ЛСК Кюстендил". От кадетите се отличи Алекс Спасов от "ЛРД Плевен".

Отборно при мъжете първенци в дисциплината са СКЛС "Велико Търново". При кадетите това са "ЛРД Плевен".

За БТА председателят на Спортен клуб по ловна стрелба "ЛРД Плевен" и организатор на проявата Николай Яков каза, че турнирът е протекъл много добре. Състезателите са показали добра подготовка и резултати. След по-малко от месец четирима от участниците в Плевен ще се състезават на Европейско първенство до 18 години в Осиек, Хърватия. Двама от тях ще участват на "трап" и двама на "скийт". От клуб "ЛРД Плевен" страната ще представят Теодора Якова и Александър Нинов. Те ще участват в дисциплината "трап". Другите двама участници са Здравко Върбанов и Илия Илиев. Те ще се състезават на "скийт".

Яков каза, че за съжаление напоследък има затруднение с придвижването на състезателите от по-далечните клубове, заради цените на горивата. В турнира не са взели участие три отбора от южна България.

Надпреварата е част от Спортния календар на Община Плевен за 2026 година.