Историческо злато за Норвегия в щафетата 4х400 метра в Габороне

Норвегия поднесе една от най-големите изненади на Световното първенство за щафети по лека атлетика в Габороне (Ботсвана), след като спечели златния медал в женската щафета 4х400 метра.

Норвежките се класираха за финала с национален рекорд от 3:22.78, а в решителното бягане същият състав свали почти две секунди от това време. Те триумфираха с 3:20.96, изпреварвайки действащия шампион Испания, който също постави национален рекорд от 3:21.25 – близо три секунди по-бързо от победното им време от 3:24.13 през 2025 г.

Хенриете Йаегер получи палката на втора позиция зад испанката Бланка Ервас. Европейската сребърна медалистка в зала на 400 метра настигна съперничката си по средата на задната права и с впечатляващ пост от 48.91 секунди донесе историческа и паметна победа за Норвегия.

Само преди две години женският отбор на Норвегия на 4х400 метра се класира за Олимпийските игри в Париж през 2024 г., превръщайки се в първия норвежки отбор, който участва на Олимпиада в щафетна дисциплина от Игрите в Антверпен през 1920 г.

Оттогава Норвегия непрекъснато се изкачва в ранглистата на женската щафета 4х400 метра. Отборът завърши на престижното шесто място на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналия септември, което беше първият път, в който норвежки тим достига до финал на световен шампионат.

Предвид тази форма, норвежките ще бъдат сред претендентите за първия си европейски медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. В Габороне те победиха почти изцяло европейски състави, като единственият неевропейски квартет във финала Канада взе бронзовия медал с време 3:22.66.

Великобритания и Северна Ирландия останаха на крачка от медалите, завършвайки на четвърто място с 3:22.77, докато Нидерландия, действащият европейски шампион от 2024 г., се класира на пета позиция с 3:23.12. Италия изравни националния си рекорд, заемайки шестото място с 3:23.40.

Норвежкият отбор беше поведен от Йозефине Томине Ериксен Акс, която записа 51.26 на първи пост. След нея ветеранката в бягането на 400 метра с препятствия Амалие Иуел изведе Норвегия начело с пост от 49.71. Испанките поеха водачеството на трети пост, но Астри Ерцгорд запази шансовете на Норвегия за титлата, предавайки палката на Йегер след своя отсечка от 51.08.

"Всички бяхме изненадани, но знаехме, че можем да бягаме още по-бързо, и оставихме всичко от себе си на пистата. Всяка от нас се представи отлично и бяга наистина добре. Това е първият ни златен медал в щафетите и той има специално място в сърцата ни“, заяви Иуел.

Снимки: Imago