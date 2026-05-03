Нов световен рекорд за Ямайка в смесената щафета 4х100 метра

Отборът на Ямайка подобри собствения си световен рекорд в смесената щафета 4х100 метра, постигайки време от 39.62 секунди по време на Световното първенство за щафети в Габороне. Квартетът в състав Акийм Блейк, Тина Клейтън, Кадриан Голдсън и Тиа Клейтън триумфира във финала в неделя, записвайки второ върхово постижение в рамките на състезанието.

Още в първия ден на надпреварата в Ботсвана бяха поставени два световни рекорда. В сериите Канада и Ямайка последователно подобриха най-доброто време в света, като първо канадците записаха 40.07, а след това ямайците свалиха границата до 39.99 секунди. Предишното върхово постижение беше 40.30, поставено от Канада по време на дебюта на дисциплината на Световното за щафети в Гуанджоу миналата година.

Двата отбора се изправиха един срещу друг в изключително оспорван финал, борейки се за титлата, наградния фонд и квота за първото издание на Световния шампионат Ultimate Championship в Будапеща през септември.

В крайна сметка Ямайка спечели битката, като с новия си световен рекорд си осигури титлата със стил. На второ място завърши отборът на Канада с време 40.23, а трети останаха представителите на САЩ с 40.33.

Първите шест отбора във финала – Ямайка, Канада, САЩ, Германия, Испания и Нигерия – си осигуриха автоматично участие в Ultimate Championship. Всички финалисти вече бяха спечелили квоти за Световното първенство по лека атлетика в Пекин през 2027 г. след успешното си преминаване през сериите.

*Рекордът подлежи на стандартната процедура по ратификация.

Снимки: Imago