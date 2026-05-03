Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локомотив удари Ботев на "Колежа" след рецитал на нидерландец - на живо от Пловдив след 0:2 за "смърфовете"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Нов световен рекорд за Ямайка в смесената щафета 4х100 метра

Нов световен рекорд за Ямайка в смесената щафета 4х100 метра

  • 3 май 2026 | 17:43
  • 651
  • 0
Нов световен рекорд за Ямайка в смесената щафета 4х100 метра

Отборът на Ямайка подобри собствения си световен рекорд в смесената щафета 4х100 метра, постигайки време от 39.62 секунди по време на Световното първенство за щафети в Габороне. Квартетът в състав Акийм Блейк, Тина Клейтън, Кадриан Голдсън и Тиа Клейтън триумфира във финала в неделя, записвайки второ върхово постижение в рамките на състезанието.

Още в първия ден на надпреварата в Ботсвана бяха поставени два световни рекорда. В сериите Канада и Ямайка последователно подобриха най-доброто време в света, като първо канадците записаха 40.07, а след това ямайците свалиха границата до 39.99 секунди. Предишното върхово постижение беше 40.30, поставено от Канада по време на дебюта на дисциплината на Световното за щафети в Гуанджоу миналата година.

Двата отбора се изправиха един срещу друг в изключително оспорван финал, борейки се за титлата, наградния фонд и квота за първото издание на Световния шампионат Ultimate Championship в Будапеща през септември.

В крайна сметка Ямайка спечели битката, като с новия си световен рекорд си осигури титлата със стил. На второ място завърши отборът на Канада с време 40.23, а трети останаха представителите на САЩ с 40.33.

Първите шест отбора във финала – Ямайка, Канада, САЩ, Германия, Испания и Нигерия – си осигуриха автоматично участие в Ultimate Championship. Всички финалисти вече бяха спечелили квоти за Световното първенство по лека атлетика в Пекин през 2027 г. след успешното си преминаване през сериите.

*Рекордът подлежи на стандартната процедура по ратификация.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Ингебригтсен посвети време на семейството си

Ингебригтсен посвети време на семейството си

  • 3 май 2026 | 14:29
  • 413
  • 0
10-годишен с близо 5 метра в скока на дължина

10-годишен с близо 5 метра в скока на дължина

  • 3 май 2026 | 13:54
  • 904
  • 0
Представиха официалния талисман на Европейското 100 дни преди старта

Представиха официалния талисман на Европейското 100 дни преди старта

  • 3 май 2026 | 13:17
  • 1237
  • 0
Първите 48 щафети се класираха за Световното първенство в Пекин 27

Първите 48 щафети се класираха за Световното първенство в Пекин 27

  • 3 май 2026 | 13:04
  • 1175
  • 0
Ямайка със световен рекорд в смесената щафета на 4 по 100 м

Ямайка със световен рекорд в смесената щафета на 4 по 100 м

  • 2 май 2026 | 16:01
  • 815
  • 1
Каралис е звездата в овчарския скок на турнира Bislett Games

Каралис е звездата в овчарския скок на турнира Bislett Games

  • 2 май 2026 | 15:18
  • 780
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

  • 3 май 2026 | 17:57
  • 15119
  • 28
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 27350
  • 142
Манчестър Юнайтед 2:1 Ливърпул, страхотен гол на Собослай

Манчестър Юнайтед 2:1 Ливърпул, страхотен гол на Собослай

  • 3 май 2026 | 18:22
  • 12537
  • 44
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:48
  • 15412
  • 16
Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 24244
  • 206
Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

  • 3 май 2026 | 17:56
  • 7759
  • 15