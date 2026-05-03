Представиха официалния талисман на Европейското 100 дни преди старта

100 дни преди началото на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което ще се проведе за първи път в Обединеното кралство от 10 до 16 август, беше представен и официалният талисман на шампионата.

“Баб Бикът“ (Bab the Bull) беше посрещнат с овации при изненадващата си поява в надпреварата на талисманите по време на детското и юношеско състезание Great Birmingham Run на стадион “Алекpандър“ – домашната арена на Баб.

Баб Бикът символизира решителност, сила и упоритост – качества, които му послужиха добре в състезанието на талисманите, където зае първо място. Тези черти ще бъдат демонстрирани и от някои от най-добрите атлети в света, които ще се състезават това лято в Бирмингам, а Баб ще ги аплодира.

Джим Гилбърт, ръководител на творческия отдел на Бирмингам 2026, заяви: “Културата, енергията, креативността и спортното наследство на Бирмингам предоставят солидна основа, върху която да градим. Имахме творческата свобода да разработим нещо смело и запомнящо се – нещо, което е вкоренено в местната култура, но същевременно има и глобален отзвук.“

“Бикът е синоним на Бирмингам и заема централно място в яркото лого. Като мощен символ на града, бикът е вплетен в идентичността на Бирмингам още от 16-и век. Баб Бикът черпи от тази богата история, но с модерен дух и енергия“, добави той.

Айвън Томас, медалист от европейски, световни първенства и игри на Британската общност, знае какво означава домакинството на Европейското първенство по лека атлетика за Бирмингам и Обединеното кралство. Той сподели: “През цялата си кариера съм се изправял срещу големи съперници. Никой обаче не ме е предизвиквал по начина, по който го правят досадните талисмани.“

“Не позволявайте на приятелското лице да ви заблуди – Баб има пакостлива жилка. Очаквам с нетърпение да се изправя срещу Баб това лято и ако си мисли, че ще търпя някакви номера, много се лъже“, каза още Томас.

Тъй като детското и юношеско състезание Great Birmingham Run се проведе точно 100 дни преди шампионата, организаторите на събитието работиха в тясно сътрудничество с екипа на Бирмингам 2026. Освен че представиха официалния талисман на младежките събития, Баб ще се присъедини към Айвън Томас като официален стартер на състезанията на 10 км и полумаратон от Great Birmingham Run.

Атлетика за всички

Програмата за социално въздействие на Бирмингам 2026 Beyond подкрепя шампионата като платформа за положителна и трайна промяна в Бирмингам и Уест Мидландс. Осигуряването на ползи за общността чрез лека атлетика и бягане е в основата на тази програма. Детското и юношеско състезание Great Birmingham Run посрещна над 1000 деца от Уест Мидландс, като повече от 100 ученици от местни училища около Пери Бар участваха за първи път благодарение на програмата Beyond.

Обратното броене започна

Само след 100 дни 1600 атлети от 48 нации ще се борят за слава на стадион “Алекзандър“. С 44 златни медала, които ще бъдат раздадени в седем вечерни сесии, феновете ще станат свидетели на история, писана под светлините на прожекторите. Очаква се много от най-големите имена в Европа да насочат летните си амбиции за 2026 г. към Бирмингам, което прави събитието превъзходна възможност за наблюдаване на изпълнения от световна класа на родна земя.



Снимка: European Athletics