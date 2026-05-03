Първите 48 щафети се класираха за Световното първенство в Пекин 27

Първите осем отбора във всяка щафетна дисциплина на Световното първенство за щафети в Габороне 26 си осигуриха места за Световното първенство по лека атлетика в Пекин 27 след първия ден на състезанието. В дисциплините 4x100 м за жени и мъже, 4x400 м за жени и мъже, смесена щафета 4x100 м и смесена щафета 4x400 м първите два отбора от всяка серия, плюс следващите два най-бързи отбора във всяка дисциплина, се класираха за Пекин и продължиха към финалите в неделя в Габороне.

Останалите отбори ще се завърнат за допълнителен квалификационен кръг в неделя, където четири тима – първите два във всяка серия – ще си осигурят последните свободни места за автоматично класиране за Световното първенство през 2027 г.

Финалите ще определят разпределението на наградния фонд и преференциалните позиции в коридорите за Световното първенство.

Смесените щафетни дисциплини в Габороне служат и като основен квалификационен път за Световния шампионат Ultimate в Будапеща 26. Първите шест отбора във финалите на смесените щафети 4x100 м и 4x400 м в неделя ще се класират автоматично за Будапеща.

Състезанието започна по зашеметяващ начин, като Канада счупи световния рекорд в смесената щафета 4x100 м. Само мигове по-късно Ямайка подобри постижението с време 39.99. Олимпийските шампиони от Канада бяха най-бързи в мъжката щафета 4x100 м (37.57), докато Ямайка се отличи в женската дисциплина (41.96).

Великобритания и Северна Ирландия записаха най-бързите времена в смесената щафета 4x400 м (3:09.69) и в женската 4x400 м (3:21.28), докато Австралия разби рекорда на Океания, за да поведе квалификантите в мъжката дисциплина (2:57.30).

Снимки: Imago