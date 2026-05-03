Бенфика на Моуриньо обяви съдията за играч на мача

Докато Порто празнуваше титлата в португалската Примейра лига, в лагера на Бенфика кипеше гняв след гостуването на Фамаликао. Отборът на Жозе Моуриньо водеше с 2:0 и изглеждаше, че контролира напълно мача, но в крайна сметка стигна само до равенство 2:2.

Този резултат сериозно усложнява класирането на тима за Шампионската лига два кръга преди края на сезона. „Орлите“ от Лисабон все още имат преднина от три точки пред Спортинг (Португалия), но вечерта ще се запомни повече с шума около съдийството, отколкото с това какво е класирането.

От Бенфика имаха сериозни претенции за неотсъдена дузпа в тяхна полза, отсъдена такава в ущърб на тима след намесата на ВАР и за изгонването на Николас Отаменди в 55-ата минута. Тези три ситуации разгневиха клуба до такава степен, че недоволството беше изразено в социалните мрежи със съобщение, пълно с ирония, в „X“: „Бенфика присъжда наградата за играч на мача на съдията Густаво Корея и на останалата част от съдийската бригада.“

O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM — SL Benfica (@SLBenfica) May 2, 2026

Президентът на клуба Руи Коща също не скри възмущението си от случилото се във Фамаликао: „Искам просто да изразя своето възмущение и това на всички фенове на Бенфика от случилото се тук днес. Мисля, че не е нужно да сте съгласни с мен за всички ключови моменти в този мач, които са очевидно неприемливи. Никой няма право да решава кой ще спечели шампионата или кой ще отиде в Шампионската лига, освен играчите и треньорите на терена. Това, което се случи тук днес, беше точно обратното. Това, което направи съдията, това, което този господин направи тук днес, беше опит да попречи на Бенфика да стигне до Шампионската лига.“

