Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локомотив удари Ботев на "Колежа" след рецитал на нидерландец - на живо от Пловдив след 0:2 за "смърфовете"
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Бенфика на Моуриньо обяви съдията за играч на мача

Бенфика на Моуриньо обяви съдията за играч на мача

  • 3 май 2026 | 17:17
  • 943
  • 0
Бенфика на Моуриньо обяви съдията за играч на мача

Докато Порто празнуваше титлата в португалската Примейра лига, в лагера на Бенфика кипеше гняв след гостуването на Фамаликао. Отборът на Жозе Моуриньо водеше с 2:0 и изглеждаше, че контролира напълно мача, но в крайна сметка стигна само до равенство 2:2.

Този резултат сериозно усложнява класирането на тима за Шампионската лига два кръга преди края на сезона. „Орлите“ от Лисабон все още имат преднина от три точки пред Спортинг (Португалия), но вечерта ще се запомни повече с шума около съдийството, отколкото с това какво е класирането.

От Бенфика имаха сериозни претенции за неотсъдена дузпа в тяхна полза, отсъдена такава в ущърб на тима след намесата на ВАР и за изгонването на Николас Отаменди в 55-ата минута. Тези три ситуации разгневиха клуба до такава степен, че недоволството беше изразено в социалните мрежи със съобщение, пълно с ирония, в „X“: „Бенфика присъжда наградата за играч на мача на съдията Густаво Корея и на останалата част от съдийската бригада.“

Президентът на клуба Руи Коща също не скри възмущението си от случилото се във Фамаликао: „Искам просто да изразя своето възмущение и това на всички фенове на Бенфика от случилото се тук днес. Мисля, че не е нужно да сте съгласни с мен за всички ключови моменти в този мач, които са очевидно неприемливи. Никой няма право да решава кой ще спечели шампионата или кой ще отиде в Шампионската лига, освен играчите и треньорите на терена. Това, което се случи тук днес, беше точно обратното. Това, което направи съдията, това, което този господин направи тук днес, беше опит да попречи на Бенфика да стигне до Шампионската лига.“

И Португалия е "синя"! Порто направи каквото трябваше, Фариоли най-накрая вдигна трофей
И Португалия е "синя"! Порто направи каквото трябваше, Фариоли най-накрая вдигна трофей
Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Порто посветиха титлата на покойния си капитан от времето на Моуриньо

В Порто посветиха титлата на покойния си капитан от времето на Моуриньо

  • 3 май 2026 | 12:47
  • 2753
  • 2
Фермин Лопес подобри личния си рекорд за голове + асистенции

Фермин Лопес подобри личния си рекорд за голове + асистенции

  • 3 май 2026 | 11:39
  • 2708
  • 2
Треска за билети, на "Меаца" ще е по-горещо от всякога

Треска за билети, на "Меаца" ще е по-горещо от всякога

  • 3 май 2026 | 11:24
  • 2553
  • 1
Ще бъде ли този път Ипсуич нещо повече от боксова круша в Премиър лийг

Ще бъде ли този път Ипсуич нещо повече от боксова круша в Премиър лийг

  • 3 май 2026 | 10:22
  • 3401
  • 2
Бруно Фернандеш: Успехът в Манчестър Юнайтед би бил несравним с нищо

Бруно Фернандеш: Успехът в Манчестър Юнайтед би бил несравним с нищо

  • 3 май 2026 | 09:57
  • 2676
  • 5
Ювентус трябва да се възползва от грешката на Комо и да победи изпадналия Верона

Ювентус трябва да се възползва от грешката на Комо и да победи изпадналия Верона

  • 3 май 2026 | 08:24
  • 3071
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

11-те на ЦСКА и Лудогорец, "орлите" без куп титуляри

  • 3 май 2026 | 17:57
  • 14957
  • 28
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 27244
  • 142
Манчестър Юнайтед 2:1 Ливърпул, страхотен гол на Собослай

Манчестър Юнайтед 2:1 Ливърпул, страхотен гол на Собослай

  • 3 май 2026 | 18:22
  • 12450
  • 44
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:48
  • 15366
  • 16
Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 24214
  • 206
Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

Десетима от Милан рухнаха срещу Сасуоло

  • 3 май 2026 | 17:56
  • 7737
  • 15