Защо нивото на колоезденето в България е слабо

Красимир Кръстев - дългогодишен състезател, треньор и организатор в българското колоездене и син на една от легендите на спорта у нас Илия Кръстев, заяви за БТА, че нивото на колоезденето в България в момента е слабо. Според него основната причина е липсата на масов детско-юношески спорт и отсъствието на устойчиви школи.

По повод предстоящата обиколка „Джиро д’Италия“, която ще премине през Сливен, Кръстев подчерта, че подобни големи колоездачни събития имат значителен рекламен и социален ефект.

„Милиони зрители следят състезания като Джиро д’Италия. Това е възможност за популяризиране на регионите, туризма и местните ценности“, посочи той.

Според него колоезденето е „изключително труден спорт, изискващ постоянство и сериозни усилия“, а интересът на децата в България към него остава ограничен.

„Спортната култура не е на нивото, необходимо за активизиране на младите. Липсват и старите структури - детско-юношеските школи, ученическите спортни организации и спортните роти, които навремето даваха възможност за преход към мъжкия спорт“, посочи той.

По думите му в миналото градове като Сливен, Бургас и Пловдив са били сред центровете на силни колоездачни школи. Клубове като Черноморец (Бургас) и Тракия (Пловдив) са подготвяли състезатели на високо равнище, а традициите в Сливен са свързани с имена като Милко Димов и Илия Кръстев.

Неговият баща, Илия Кръстев, е част от т.нар. „златно поколение“ на българското колоездене от втората половина на ХХ век, с участия в националния отбор и редица отличия от вътрешни и международни състезания. Той посвещава над две десетилетия на спорта и остава верен на родния си град въпреки предложения от водещи клубове у нас и в чужбина.

Красимир Кръстев също поема по пътя на колоезденето. Състезателната му кариера продължава около седем години, а впоследствие се реализира като учител по физическо възпитание и активен организатор на спортни прояви.

Днес Кръстев е сред инициаторите на надпреварата kупа “Милко Димов и Илия Кръстев“, която тази година се проведе за 19-и път.

„Важно е младите да знаят кои са били тези личности и какви успехи са постигнали. Те бяха трудолюбиви, дисциплинирани и останаха верни на Сливен, въпреки предложенията от други клубове“, отбеляза той.

Той изрази удовлетворение от факта, че тази година в състезанието са участвали 145 състезатели от цялата страна. „Това показва, че паметта за тези големи спортисти се пази“, допълни Кръстев.

Кръстев подчерта, че макар в страната да има активни любители на колоезденето, организираният спорт изпитва сериозен недостиг на млади състезатели. В Сливен например действа клубът „Сините камъни“, който той ръководи от няколко месеца, но интересът сред децата остава ограничен.

„Трябва да започнем от училищата - с турнири и инициативи, за да направим подбор и да върнем интереса към спорта“, каза още той.

По думите му успехът в колоезденето изисква съчетание от талант, желание, добър треньор и постоянство.

„Това е един от най-тежките спортове“, допълни Кръстев и призова младите хора да опитат и да бъдат упорити, ако искат да се развиват в тази дисциплина.