Живко Желев: Загубихме две точки

2:2 приключиха ОФК Хасково и гостуващия му ФК Ямбол. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Живко Желев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Трябваше да се възползваме от шанса пред Влади Узунов в 63-ата минута и да си затворим мача тогава, защото ни понатиснаха в един момент, което се очакваше. Обаче се държахме добре. Но, за съжаление, не се възползвахме от своя шанс и загубихме две точки в края след една нелепа дузпа. Все пак и ние получихме наказателен удар, който е първи в наша полза този сезон“.

