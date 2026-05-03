Мащабна акция на велоклуб “Илчов Баир”

Председателят на Управителния съвет на Велоклуб "Илчов баир" Анелия Карагьозян каза, че шуменският колоездачен клуб организира традиционно състезание по колоездене, бягане и дуатлон "Шуменско плато" и велошествие "Коледа на колела", предават от БТА.

"От 2010 г., когато бе регистриран клубът, започнахме да организираме състезания, които се провеждаха на територията на Шуменското плато. Ежегодно организираме "Шуменско плато". Понякога сме имали две издания на година. Този път стартът му ще се състои на 21 юни", каза Карагьозян. До този момент са се записали 111 души. В "Шуменско плато" ще има освен стартове за колоездене и за бягане и дуатлон, поясни тя и добави, че в бягането ще има две дистанции, а в колоезденето - три. Това е събитие, в един сезон, в който сме се затворили вкъщи и не изкарваме много колелетата, да бъдем честни, защото времето е студено, но пък се радваме да излезем на улицата и да се срещнем по повод празника. Това го правим с колелета, за да внесем малко коледен дух, въпреки че всяваме малко смут в движението, забелязваме, че много ни се радват всички. Обикаляме групово улиците с велосипеди, звъним със звънчета и поздравяваме всички преминаващи", поясни Карагьозян.

Между 20 и 30 души са активните колоездачи във Велоклуб "Илчов баир, като те тренират самостоятелно и групово. В момента Никола Колев е успешен състезател в крос кънтри планинското колоездене, допълни председателят на шуменския велоклуб.

"С провеждането на етапи от Джиро д'Италия в България вниманието към колоезденето и интересът към този спорт ще се увеличат. Предполагам, че медийното отразяване ще спомогне за това и хората ще имат по-голяма толерантност, по-голямо разбиране за нашия спорт, защото понякога се наблюдава едно дразнене, когато шофьорите видят колоездачи на пътя", коментира още Карагьозян.

По повод велосипедната инфраструктура в Шумен Карагьозян каза, че са направени нови велоалеи, но все още има много какво да се желае, ако се сравнява градът със София или Бургас. Велосипедните алеи са крайно недостатъчно, отбеляза председателят на Управителния съвет на шуменския велоклуб.