ЦСКА надделя над Славия в дербито на XXV кръг при U18

ЦСКА победи Славия с 2:0 в един от най-интересните двубои от XXV кръг в Елитната група до 18 години. "Червените" стигнаха до успеха след автогол на Кристиян Иванов и попадение на резервата Дилян Шишманов през втората част. Срещата започна с положения и пред двете врати. Още в първите минути Ивайло Димитров от Славия се откъсна зад защитата на ЦСКА, но ударът му премина покрай гредата. "Армейците" отговориха бързо, а Александър Иванов получи добра възможност да открие резултата, но стражът на "белите" се намеси решително. В 26-ата минута домакините стигнаха до откриващото попадение след неразбирателство в отбраната на Славия.

Кристиян Иванов и вратарят на "белите" не се разбраха добре, което доведе до автогол и аванс за ЦСКА. Натискът на "червените" продължи и само четири минути по-късно Любомир Праматаров бе близо до второ попадение, но ударът му срещна гредата. Славия също имаше своя шанс преди почивката – след добър пробив на Велизар Ветов топката стигна до Константин Панов, чийто изстрел премина над напречната греда.

В началото на втората част ЦСКА можеше бързо да удвои преднината си, но останал сам срещу вратаря Любомир Праматаров не успя да се разпише. Малко след изминаването на час игра Велизар Ветов също пропусна добра възможност за Славия, след като ударът му мина встрани от вратата. "Белите" все пак пратиха топката в мрежата чрез Ивайло Димитров, но попадението не бе зачетено заради засада. Около 20 минути преди края ЦСКА окончателно реши всичко. Резервата Дилян Шишманов се възползва от нова грешка в защитата на Славия и оформи крайното 2:0.