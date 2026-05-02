Факундо Кампацо е MVP на втория кръг от плейофите в Евролигата

Звездата на Реал Мадрид Факундо Кампацо бе отличен като най-полезен играч (MVP) във вторите мачове от плейофите на Евролигата.

В събота от Евролигата официално потвърдиха, че гардът на испанския гранд получава приза за MVP на кръга.

В отсъствието на контузения център Валтер Таварес, аржентинският плеймейкър изведе Реал Мадрид до убедителна домакинска победа със 102:75 над Апоел Тел Авив. Кампацо завърши с коефициент на полезно действие от 30, най-високият сред всички играчи в мачовете от четвъртък и петък.

Гардът на Реал Мадрид отбеляза 23 точки при изключителна ефективност – 5 от 5 при стрелбата за две точки, 4 от 7 от тройката и 1 от 1 от наказателната линия. Към актива си той добави 6 асистенции, 3 борби и 2 откраднати топки, а отборът му изравни клубния си рекорд за най-много отбелязани точки в плейофен мач (102). Това е четвърто подобно отличие в кариерата на Кампацо и първо за него от 21-ия кръг на сезон 2024/25.

Найджъл Хейс-Дейвис от Панатинайкос записа втори най-висок коефициент на полезно действие – 29. Неговият тим постигна драматична победа като гост над Валенсия със 107:105 след продължение, като именно Хейс-Дейвис отбеляза победния кош със сирената. Той завърши с 27 точки, изравнявайки най-доброто си постижение с екипа на "зелените", като добави 5 борби, 3 асистенции, 1 открадната топка и 1 чадър.

Александър Везенков постигна КПД от 28 при разгромната победа на „Олимпиакос над Монако с 94:64, с която гръцкият тим също поведе с 2-0 в серията. За едва 20 минути на паркета Везенков беше безпощаден, записвайки 21 точки (3/3 за две, 5/8 за три), 7 борби, 2 откраднати топки и нито една грешка. Крилото на ПАО Джеди Осман се отличи с коефициент 26 (16 точки, 8 борби, 2 асистенции). Жан Монтеро от Валенсия допълва списъка на най-добрите индивидуални представяния с КПД 24, след като отбеляза 21 точки и направи 6 асистенции при загубата на своя тим.

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

Индивидуални върхови постижения:

Точки: Найджъл Хейс-Дейвис (Панатинайкос) – 27

Борби: Усман Гаруба (Реал Мадрид) – 9

Асистенции: Уейд Болдуин (Фенербахче) и Еван Фурние (Олимпиакос) – по 7

Откраднати топки: Бракстън Кий (Валенсия) и Азуолас Тубелис (Жалгирис Каунас) – по 3

Чадъри: Нейт Рюверс (Валенсия), Лауринас Бирутис (Жалгирис) и Алекс Лен (Реал Мадрид) – по 2

Нито един играч не записа дабъл-дабъл в четирите мача от втория кръг на плейофите.

