Великобритания финализира състава си за маратона на Европейското в Бирмингам

  • 2 май 2026 | 08:09
  • 534
  • 0
Отборът на Великобритания и Северна Ирландия ще бъде представен от 10 атлети в маратонската дисциплина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август 2026 г. Към предварително селектираните Аби Донъли и Наташа Уилсън при жените се присъединяват Роуз Харви и Луиз Смол. Те завършиха съответно като втора и трета британка на маратона в Лондон с времена 2:26:14 и 2:28:29.

Съставът се допълва от Клара Еванс-Греъм, която има личен рекорд от 2:25:04. Харви и Еванс-Греъм представиха Великобритания в маратона на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., докато за Смол това е първа повиквателна за националния отбор от 2018 г. насам.

При мъжете отборът е завършен с включването на Уейнай Гебресиласие и Тевелде Менгес, които записаха съответно 2:06:59 и 2:10:49 на маратона в Лондон. Те се присъединяват към вече обявеното трио Махамед Махамед, Фил Сесеман и Джони Мелър. Махамед беше най-бързият британец в Лондон, финиширайки десети с личен рекорд от 2:06:14, което го изкачи до второ място във вечната ранглиста на Великобритания.

Маратоните при мъжете и жените ще се проведат в последния ден от шампионата, 16 август. Женският старт е насрочен за 7:30 ч. местно време, а мъжкият ще започне в 8:10 ч.

Снимки: Gettyimages

