Уникална ситуация в плейофите на Евролигата

  • 2 май 2026 | 14:42
Уникална ситуация в плейофите на Евролигата

С двубоя между Реал Мадрид и Апоел Тел Авив приключи вторият кръг от четвъртфиналите на Евролигата, което потвърди уникален сценарий в модерната история на състезанието. От сезон 2008/09, когато тази фаза се играе до три победи, никога не се е случвало всички четириплейофни серии едновременно да достигнат до развой, в който във всяка една от тях един отбор има аванс от 2-0 победи.

Вместо очакваната несигурност, първите мачове от плейофите донесоха доминиращи изяви на фаворитите. Олимпиакос беше убедителен и в двата мача срещу Монако и без особени проблеми поведе с 2-0. Подобна ефективност показа и Фенербахче, който рутинно победи Жалгирис на два пъти. Реал Мадрид стигна до 2-0 срещу Апоел Тел Авив по различни начини – след по-оспорван първи мач, последва изключително убедителна победа във втория двубой.

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

Най-голяма несигурност имаше в серията между Валенсия и Панатинайкос, но и там отборът от Атина успя да направи голяма крачка към финалите, постигайки два триумфа на чужд терен. Олимпиакос, Фенербахче, Реал Мадрид и Панатинайкос по този начин са на крачка от класиране за "Файнъл Фор".

Снимки: Imago

