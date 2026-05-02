Един наказан в Секирово

ФК Секирово (Раковски) гостува на дублиращия отбор на Локомотив (Пловдив) в среща от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят е утре, 2-ри май, от 18 часа. Тимът забрави за негативните резултати след успех на гости на Димитровград и равенство у дома срещу Нефтохимик (Бургас), при което остана усещането, че „секирите“ можеха да вземат и пълния комплект от точки. Все пак при победа утре отборът почти сигурно ще подпечата оцеляването си в групата. Секирово е 15-ти с 31 точки – 10 пред опасната зона.

Проблем може да се окаже отсъствието на Теодор Фърков, който е наказан за натрупани картони. Все пак „секирите“ играят успешно като гост през пролетта и вече взеха 8 точки от шестте си визити до момента, в които допуснаха само 2 загуби. Една от точките дойде в Пловдив срещу Спартак.