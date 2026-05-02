  3. Арсенал се включва в битката за младок от Борнемут

Арсенал се включва в битката за младок от Борнемут

  • 2 май 2026 | 03:20
Арсенал се включва в битката за младок от Борнемут

Арсенал е един от клубовете, които следят отблизо изявите на 19-годишния нападател на Борнемут Ели Крупи. Според информация на talkSPORT, интерес към талантливия футболист проявяват също така Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити.

Източникът съобщава, че в договора на френския играч вероятно липсва клауза за предсрочно прекратяване. Борнемут привлече Крупи от Лориен през февруари 2025 г. срещу сумата от 10 милиона паунда.

През настоящия сезон нападателят е взел участие в 31 мача във всички турнири, в които е отбелязал 11 гола.

Неговият договор с "черешките" е до лятото на 2030 година.

Снимки: Imago

Железничар не оказа съпротива на Зрински, Галчев с цял мач

Железничар не оказа съпротива на Зрински, Галчев с цял мач

Майорка излъга Жирона и завърза още повече интригата на дъното

Майорка излъга Жирона и завърза още повече интригата на дъното

Ключова победа за Лийдс, голямата цел е все по-близо

Ключова победа за Лийдс, голямата цел е все по-близо

Росен Божинов и Пиза официално изпаднаха от Серия "А", Верона също потъна

Росен Божинов и Пиза официално изпаднаха от Серия "А", Верона също потъна

Бешикташ почти си гарантира 4-тото място

Бешикташ почти си гарантира 4-тото място

Специфична клауза може да улесни Моуриньо, ако той каже "да" на Реал Мадрид

Специфична клауза може да улесни Моуриньо, ако той каже "да" на Реал Мадрид

Мохамед Брахими: В ЦСКА се научих да се жертвам за отбора

Мохамед Брахими: В ЦСКА се научих да се жертвам за отбора

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

Монтана се добра до точка срещу Септември

Монтана се добра до точка срещу Септември

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

