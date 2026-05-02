Арсенал се включва в битката за младок от Борнемут

Арсенал е един от клубовете, които следят отблизо изявите на 19-годишния нападател на Борнемут Ели Крупи. Според информация на talkSPORT, интерес към талантливия футболист проявяват също така Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити.

Източникът съобщава, че в договора на френския играч вероятно липсва клауза за предсрочно прекратяване. Борнемут привлече Крупи от Лориен през февруари 2025 г. срещу сумата от 10 милиона паунда.

През настоящия сезон нападателят е взел участие в 31 мача във всички турнири, в които е отбелязал 11 гола.

Неговият договор с "черешките" е до лятото на 2030 година.

Снимки: Imago