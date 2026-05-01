Кисимов отпадна драматично от полуфиналите в Пловдив

  • 1 май 2026 | 15:14
Димитър Кисимов отпадна драматично на полуфиналите на сингъл при юношите на международния турнир от категория J300 на ITF в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Локомотив".

Поставеният под номер 1 в схемата при юношите Кисимов отстъпи в оспорван мач с 1:6, 6:3, 6:7(3) пред Роберто Перес Сокас (Испания).

Българинът започна по-слабо мача и загуби първия сет с 1:6, но във втората част направи обрат от 2:3 с пробив пасив до 6:3. Третата решителна част беше изключително драматична, като в нея той поведе с 5:2, за да сервира за спечелване на мача. Кисимов обаче загуби подаването си, а в следващия гейм пропусна два мачбола при сервис на Сокас. Българинът също спаси един мачбол, за да се стигне впоследствие до решаващ тайбрек. В него той отстъпи с 3:7 точки и отпадна от надпреварата.

Преди този мач Димитър Кисимов постигна три поредни победи без да загуби сет.

