  Андреева срещу Костюк в един много различен финал в Мадрид

Андреева срещу Костюк в един много различен финал в Мадрид

  1 май 2026 | 16:23
Андреева срещу Костюк в един много различен финал в Мадрид

Мира Андреева и Марта Костюк ще се срещнат на финала в Мадрид, като и двете ще преследват първа титла в La Caja Mágica. Това ще бъде вторият им сблъсък през сезона.

От програмата до наградния фонд и краткия преглед на битката за титлата — ето всичко, което трябва да знаете за съботния финал:

Кога са финалите на сингъл и двойки в Мадрид?

И двата финала ще се проведат на стадион "Маноло Сантана", като мачът за титлата на сингъл е в събота от 18:00 часа. Финалът на двойки ще се състои в неделя от 15:00 часа.

Андреева достига до втория си финал за сезона на клей след титлата си в Линц. Тя си проправи труден път до финала в Мадрид, подпомогната от баланс 3:1 в тайбреците по време на турнира.

Костюк е на своя трети финал през 2026 г. и може да стане едва втората тенисистка извън Топ 20, която печели Мадрид след Араван Резаи, която беше №24 през 2010 г.

Какви точки за ранглистата и наградни пари са заложени?

Съботният ден ще донесе сериозен чек за шампионката на сингъл, тъй като победителката в Мадрид ще получи 1 007 165 евро. Финалистката на сингъл също няма да си тръгне с празни ръце — тя ще вземе 535 585 евро.

При двойките шампионският тандем получава 409 520 евро, а финалистките — 216 800 евро.

Както при всички турнири от категория WTA 1000, шампионките и в двете схеми получават по 1000 точки за ранглистата. Всяка промяна в основната ранглиста се изчислява спрямо нетната печалба на точки в сравнение с предходната година. Финалистките получават по 650 точки.

При победа Андреева ще се изкачи до трето място в класацията за сезона, а при загуба — до четвърто. За Костюк резултатът ще я изстреля от №22 до №9 в класацията за сезона, независимо дали спечели или загуби финала.

Преглед на финала Андреева — Костюк

Андреева вече е на своя трети финал през 2026 г., като има баланс 2:0 в предишните два — на сингъл в Аделаида и Линц, и двата от категория WTA 500. Сезонът на клей досега показа колко постоянна и доминираща може да бъде Андреева, както и способността ѝ да се измъква от трудни ситуации, дори когато напрежението вътре в нея се покачва.

Тя достига до първия си финал в La Caja Mágica и до третия си финал на WTA 1000, превръщайки се в първата тийнейджърка, достигнала до три финала от категория 1000 в тура. Освен това има баланс 2:0 в предишните си такива мачове, след като спечели последователно в Дубай и Индиън Уелс през 2025 г. Мадрид ще бъде и третият ѝ финал на клей от общо седем, като тя вече има титли в Яш през 2024 г. и споменатия Линц.

„Не се смятам за фаворитка в мача, защото знам, че всяка, която стигне до финал, е трудна съперничка“, каза Андреева. „Научих се да не обръщам внимание на ранглистата на съперничката си или, знаете, на фамилията ѝ.

Просто ще се опитам да изляза на корта и да правя нещата, които трябва да правя — да се фокусирам наистина върху игровия план, който създаваме с Кончита Мартинес. Това е единственото, което мога да контролирам.“

Съвсем логично е срещу Андреева да застане друга шампионка от турнир на клей през 2026 г. Костюк изглежда по-доминираща от всякога и е в серия от 10 поредни победи. Полуфиналът в четвъртък беше единственият ѝ трисетов мач в Мадрид досега, а украинката не е попадала в прекалено опасна ситуация, в която да бъде близо до загуба.

Съботният финал ще бъде седмият финал на сингъл в кариерата на Костюк и третият ѝ на клей. Преходът към тази настилка извади най-добрия ѝ тенис през сезона до момента след отпаданията в третия кръг в Индиън Уелс и Маями, от които Костюк каза, че тогава не е била особено разочарована.

Костюк води в преките сблъсъци с 1:0 след първата им среща, която беше в нейна полза по време на похода ѝ към финала в Бризбън. Тя обаче знае, че сега условията и мачът са напълно различни.

„Мисля, че кортът и всичко останало са съвсем различни“, каза Андреева. „Имахме наистина труден мач. Вълнувам се за финала, защото в крайна сметка това е финал. Тя е много стабилна тенисистка, удря много силно, а и има много мощен сервис. Така че, знаете, вълнувам се за това. Не знам, условията са наистина различни.“

Снимки: Imago

