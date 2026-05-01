Радулов не можа да прескочи 1/4-финалите в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастелдефелс (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин отстъпи пред третия поставен в схемата Ориол Рока Баталя (Испания) с 3:6, 2:6. Срещата продължи час и 42 минути.

Радулов изостана с 0:2 в началото на мача, успя да изравни за 2:2, но след 3:3 загуби три поредни гейма за крайното 3:6 в първия сет. Българинът допусна пробив още в първия гейм на втората част, а след още един брейк в края отстъпи с 2:6.

Преди този мач той постигна две поредни победи, без да загуби сет, като през тази седмица е под номер 679 в световната ранглиста на АТР.