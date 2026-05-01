Фис и Блокс правят фурор в Мадрид

Всички погледи тази седмица са насочени към световния №1 Яник Синер и растящия му аванс на върха в ранглистата. Но има и много залог за останалите играчи, които се състезават на полуфиналите на Мадрид, тъй като пред тях се откриват големи възможности да направят свой собствен скок.

Съперникът на Синер на полуфиналите — Артур Фис — може би е играчът, който има най-много какво да спечели на този етап, като пред него се откриват както потенциален пробив в Топ 10, така и класиране за Финалите на АТР.

21-годишният тенисист този сезон се изкачи до №17 в ранглистата, след като съвсем наскоро — през февруари — беше паднал до №42 след осеммесечно отсъствие заради контузия през 2025 г. Тази пауза може да се превърне в голям шанс през следващите месеци, тъй като по-късно през сезона той ще има минимален брой точки за защитаване.

От завръщането си в тура през февруари французинът е безмилостен. Фис завърши като финалист в Доха, достигна четвъртфиналите в Индиън Уелс и полуфиналите в Маями, а след това спечели титлата от категория ATP 500 в Барселона. Сега, след като достигна втория си полуфинал на турнир от сериите "Мастърс" в Мадрид, Фис продължава да трупа инерция на най-високо ниво.

В резултат на това французинът е четвърти в "надпреварата за Торино" — класацията за сезона до момента. Ако Фис запази това ниво, в крайна сметка ще бъде в добра позиция да стане първият французин, пробил в Топ 10 след Люка Пуй през 2018 г.

Фис не е единственият млад играч, който прави фурор в Мадрид. Александър Блокс също се очерта като един от най-големите прогресиращи тенисисти тази седмица. Възходът на Блокс е бърз и категоричен. Само преди два месеца 21-годишният белгиец беше извън Топ 100 и все още нямаше победа на ниво ATP на клей.

Участникът в Next Gen ATP Finals 2025 промени това с пробив до третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло, а сега надгради тази инерция в испанската столица с класиране за полуфиналите. В момента №35 в ранглистата на живо, той си осигури позиция за още по-голям скок с продължаването на сезона на клей.

Блокс все още може да продължи възхода си в Мадрид, където на полуфиналите ще се изправи срещу двукратния шампион Александър Зверев. Ако белгиецът поднесе изненада срещу Зверев, може да пробие в Топ 30. А при мечтан поход до титлата от "Мастърс" може да се изстреля в Топ 25.

Макар тази седмица да няма огромна рейтингова награда за Зверев, германецът все пак може да укрепи позицията си точно зад Яник Синер и Карлос Алкарас. В преследване на трета титла в Мадрид тази седмица, 29-годишният тенисист има възможност да затвърди мястото си като световен №3, ако спечели първата си титла за сезона.