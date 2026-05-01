Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Фис и Блокс правят фурор в Мадрид

  • 1 май 2026 | 15:57
  • 220
  • 0
Фис и Блокс правят фурор в Мадрид

Всички погледи тази седмица са насочени към световния №1 Яник Синер и растящия му аванс на върха в ранглистата. Но има и много залог за останалите играчи, които се състезават на полуфиналите на Мадрид, тъй като пред тях се откриват големи възможности да направят свой собствен скок.

Съперникът на Синер на полуфиналите — Артур Фис — може би е играчът, който има най-много какво да спечели на този етап, като пред него се откриват както потенциален пробив в Топ 10, така и класиране за Финалите на АТР.

21-годишният тенисист този сезон се изкачи до №17 в ранглистата,  след като съвсем наскоро — през февруари — беше паднал до №42 след осеммесечно отсъствие заради контузия през 2025 г. Тази пауза може да се превърне в голям шанс през следващите месеци, тъй като по-късно през сезона той ще има минимален брой точки за защитаване.

От завръщането си в тура през февруари французинът е безмилостен. Фис завърши като финалист в Доха, достигна четвъртфиналите в Индиън Уелс и полуфиналите в Маями, а след това спечели титлата от категория ATP 500 в Барселона. Сега, след като достигна втория си полуфинал на турнир от сериите "Мастърс" в Мадрид, Фис продължава да трупа инерция на най-високо ниво.

В резултат на това французинът е четвърти в "надпреварата за Торино" — класацията за сезона до момента. Ако Фис запази това ниво, в крайна сметка ще бъде в добра позиция да стане първият французин, пробил в Топ 10 след Люка Пуй през 2018 г.

Фис не е единственият млад играч, който прави фурор в Мадрид. Александър Блокс също се очерта като един от най-големите прогресиращи тенисисти тази седмица. Възходът на Блокс е бърз и категоричен. Само преди два месеца 21-годишният белгиец беше извън Топ 100 и все още нямаше победа на ниво ATP на клей.

Участникът в Next Gen ATP Finals 2025 промени това с пробив до третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло, а сега надгради тази инерция в испанската столица с класиране за полуфиналите. В момента №35 в ранглистата на живо, той си осигури позиция за още по-голям скок с продължаването на сезона на клей.

Блокс все още може да продължи възхода си в Мадрид, където на полуфиналите ще се изправи срещу двукратния шампион Александър Зверев. Ако белгиецът поднесе изненада срещу Зверев, може да пробие в Топ 30. А при мечтан поход до титлата от "Мастърс" може да се изстреля в Топ 25.

Макар тази седмица да няма огромна рейтингова награда за Зверев, германецът все пак може да укрепи позицията си точно зад Яник Синер и Карлос Алкарас. В преследване на трета титла в Мадрид тази седмица, 29-годишният тенисист има възможност да затвърди мястото си като световен №3, ако спечели първата си титла за сезона.

Следвай ни:

Още от Тенис

Янаки Милев ще играе на финала на двойки на турнир в Италия

  • 1 май 2026 | 13:48
  • 366
  • 0
Костюк срази Потапова за историческа победа на полуфиналите в Мадрид

  • 1 май 2026 | 09:30
  • 745
  • 0
Най-успешният азиатски тенисист в историята обяви края на кариерата си

  • 1 май 2026 | 08:49
  • 5024
  • 6
Каратанчева на полуфинал на двойки в САЩ

  • 1 май 2026 | 08:22
  • 988
  • 2
Зверев си отмъсти на Коболи и е на полуфинал в Мадрид

  • 1 май 2026 | 00:39
  • 1946
  • 0
Радулов е на 1/4-финал в Испания

  • 30 апр 2026 | 20:54
  • 1199
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 9140
  • 52
11-те на Септември (София) и Монтана

  • 1 май 2026 | 16:23
  • 373
  • 0
Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

  • 1 май 2026 | 14:59
  • 8510
  • 14
Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 26910
  • 121
ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

  • 1 май 2026 | 13:06
  • 10189
  • 13
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 15310
  • 30