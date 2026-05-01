Бешикташ почти си гарантира 4-тото място

Бешикташ постигна ключова победа при гостуването си на Газиантеп от 32-рия кръг на турското първенство. Грандът от Истанбул се наложи с 2:0 и до голяма степен си подсигури 4-тото място в крайното класиране. То дава право на участие в Лигата на конференциите, но "черните орли" са на полуфинал за Купата на Турция и ако вземат трофея, ще играят в Лига Европа.

Попаденията за Бешикташ отбелязаха Тиаго Джало и Кристиян Аслани (от дузпа) още до средата на първата част. По този начин отборът на Серген Ялчън дръпна с 8 точки пред преследвачите си Истанбул Башакшехир и Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, но има и мач повече от тях.

В 7-ата минута Аслани центрира откорнер, а Джало забоде топката с глава във вратата на домакините. Четвърт час по-късно вратарят на Газиантеп Зафер Гьорген фаулира Жота Силва и реферът отсъди дузпа в полза на Бешикташ. Зад топката застана Аслани, който хладнокръвно удвои аванса на "черните орли".

В друг мач днес Ризеспор се наложи над гостуващия Коняспор с 3:2 и събра 40 точки, като се намира на 8-о място в класирането. Със същия актив Коняспор е на 9-а позиция.

