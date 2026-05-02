Хълк прекрати договора си с Атлетико Минейро

Атлетико Минейро и нападателят Хълк постигнаха споразумение за прекратяване на договора на 39-годишния ветеран. Считан за един от най-големите идоли в историята на клуба, Хълк ще има прощално тържество на "Арена МРВ", насрочено за 10 май, преди мача срещу Ботафого.

Хълк беше привлечен през 2021 година и бързо се превърна във водеща фигура, спечелвайки обичта на феновете. По време на престоя си той имаше огромен принос за спечелването на исторически титли, като Бразилейро и Купата на Бразилия през 2021 г., както и Суперкупата на Бразилия през 2022 г. Към тях се прибавят и пет поредни щатски първенства между 2021 и 2025 г.

𝐃𝐚𝐪𝐮𝐢 𝐚𝐭𝐞́ 𝐚 #𝐄𝟕𝐄𝐑𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄: 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐧𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐨, 𝐇𝐮𝐥𝐤 𝐭𝐞𝐫𝐚́ 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐚 𝟏𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐨, 𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐌𝐑𝐕



В 311 мача с фланелката на Атлетико Минейро нападателят отбеляза 140 гола и направи 56 асистенции, участвайки пряко в 196 гола. Тези цифри, според клуба, отразяват само част от неговото влияние.

В прощално съобщение Хълк изрази своята благодарност. „Взимам със себе си много повече от титли, взимам връзка, която промени живота ми. Гало и Маса Атлетикана ме накараха да се чувствам като у дома си от първия ден и ще бъда вечно благодарен на този клуб, който се научих да обичам“, заяви той, канейки феновете на празненството: „Очаквам ви всички на Арената, за да се сбогуваме заедно, по начина, по който тази толкова красива история заслужава: с емоция, благодарност и голям празник!“

От клуба съобщиха, че повече подробности за прощалното събитие ще бъдат обявени през следващата седмица. Беше договорено също така, че след края на кариерата си Хълк ще има прощален мач на "Арена МРВ". Футболистът разкри още, че връзката му с клуба и града ще продължи.

Според бразилските медии, Хълк сега е на път към Флуминензе като свободен агент.