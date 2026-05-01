Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Флуминензе
Неостаряващият Хълк сменя отбора в Бразилия

  • 1 май 2026 | 04:05
  • 111
  • 0
Бразилският футбол може да стане свидетел на един от най-гръмките трансфери това лято. Според информация, идваща от Южна Америка, опитният нападател Хълк е на крачка от преминаване във Флуминензе, въпреки че настоящият му договор с Атлетико Минейро все още е в сила.

Спекулациите за напускането на бившия бразилски национал се появиха, след като той не взе участие в шампионатната загуба от Фламенго с 0:4, а след това не беше част от отбора и при гостуването на перуанския Сиенсиано в Копа Судамерикана, където тимът му отстъпи с 0:1.

Бразилските медии съобщават, че ръководството на Флуминензе вече е провело разговори с агента на Хълк и е постигнато споразумение относно ключовите условия за сътрудничество. Клубът от Рио де Жанейро сега очаква развръзката на ситуацията между играча и Атлетико Минейро, за да бъде официализиран трансферът.

Тъй като летният трансферен прозорец в Бразилия официално започва едва на 20 юли, Флуминензе се опитва да намери начин да регистрира Хълк по-рано. Планът е нападателят да прекрати договора си с Атлетико и след това като свободен агент да подпише с новия клуб. Преди окончателното решение се очаква среща на Хълк с директора на Атлетико Минейро, на която трябва да бъдат решени останалите детайли по раздялата, включително и възможността за прощаване пред феновете. Според местните медии, съществува опция клубът да организира церемония по време на следващия домакински мач срещу Ботафого.

Още през първия си сезон той беше един от ключовите играчи за спечелването на шампионската титла на Бразилия, първа за Атлетико от 1971 година. През същата година завърши като голмайстор на Бразилейро с 19 попадения. По време на престоя си в Атлетико Минейро Хълк изигра 309 мача, отбеляза 140 гола и направи 56 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Витор Перейра: Показахме характер срещу много силен отбор

Витор Перейра: Показахме характер срещу много силен отбор

  • 1 май 2026 | 02:29
  • 247
  • 0
Арда Туран: Резултатът е разочароващ, но няма да се предадем

Арда Туран: Резултатът е разочароващ, но няма да се предадем

  • 1 май 2026 | 02:16
  • 359
  • 0
В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал

В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал

  • 1 май 2026 | 01:34
  • 392
  • 0
Емери: Едва не счупиха крака на Оли Уоткинс, а къде беше ВАР?

Емери: Едва не счупиха крака на Оли Уоткинс, а къде беше ВАР?

  • 1 май 2026 | 01:18
  • 378
  • 0
Райо тотално надигра Страсбург, но вкара само един гол

Райо тотално надигра Страсбург, но вкара само един гол

  • 1 май 2026 | 00:09
  • 1794
  • 0
Фаворитите спечелиха първите полуфинални битки в Лигата на конференциите

Фаворитите спечелиха първите полуфинални битки в Лигата на конференциите

  • 1 май 2026 | 00:02
  • 3705
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 2958
  • 15
Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

  • 30 апр 2026 | 20:50
  • 33012
  • 159
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
  • 14693
  • 9
Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

  • 30 апр 2026 | 23:54
  • 8520
  • 14
Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

  • 30 апр 2026 | 23:57
  • 6678
  • 2
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 7510
  • 0