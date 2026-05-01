Неостаряващият Хълк сменя отбора в Бразилия

Бразилският футбол може да стане свидетел на един от най-гръмките трансфери това лято. Според информация, идваща от Южна Америка, опитният нападател Хълк е на крачка от преминаване във Флуминензе, въпреки че настоящият му договор с Атлетико Минейро все още е в сила.

Спекулациите за напускането на бившия бразилски национал се появиха, след като той не взе участие в шампионатната загуба от Фламенго с 0:4, а след това не беше част от отбора и при гостуването на перуанския Сиенсиано в Копа Судамерикана, където тимът му отстъпи с 0:1.



Бразилските медии съобщават, че ръководството на Флуминензе вече е провело разговори с агента на Хълк и е постигнато споразумение относно ключовите условия за сътрудничество. Клубът от Рио де Жанейро сега очаква развръзката на ситуацията между играча и Атлетико Минейро, за да бъде официализиран трансферът.

⚠️ O contrato de Hulk com o Fluminense será até o fim de 2027, sem renovação prevista para 2028.



O atacante chegou a um acordo com o Tricolor nesta quarta-feira.



Marisa Alija, advogada de Hulk, voltará em breve para Belo Horizonte para acertar a rescisão do contrato com o… pic.twitter.com/cf2v8KuUan — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 29, 2026

Тъй като летният трансферен прозорец в Бразилия официално започва едва на 20 юли, Флуминензе се опитва да намери начин да регистрира Хълк по-рано. Планът е нападателят да прекрати договора си с Атлетико и след това като свободен агент да подпише с новия клуб. Преди окончателното решение се очаква среща на Хълк с директора на Атлетико Минейро, на която трябва да бъдат решени останалите детайли по раздялата, включително и възможността за прощаване пред феновете. Според местните медии, съществува опция клубът да организира церемония по време на следващия домакински мач срещу Ботафого.

Още през първия си сезон той беше един от ключовите играчи за спечелването на шампионската титла на Бразилия, първа за Атлетико от 1971 година. През същата година завърши като голмайстор на Бразилейро с 19 попадения. По време на престоя си в Атлетико Минейро Хълк изигра 309 мача, отбеляза 140 гола и направи 56 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago