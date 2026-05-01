  • 1 май 2026 | 19:42
Инуе и Накатани под лимита на категорията преди големия сблъсък

Наоя Инуе и Джунто Накатани бяха под лимита в категория супер петел преди грандиозния им сблъсък в Tokyo Dome в събота вечер. Инуе, който държи и четирите пояса в категорията до 55,3 кг, ще се изправи срещу най-опасния наличен претендент в дивизията. Накатани, бивш обединен шампион в категория петел, ще изиграе втория си мач в категория супер петел.

Шампионът Инуе се качи на кантара и тежеше 55,3 кг, докато Накатани беше малко по-лек — 55,1 кг.

Пълните резултати от кантара са следните:

Супер петел — безспорна титла, 12 рунда

Наоя Инуе — 55,3 кг срещу Джунто Накатани — 55,1 кг

Петел — титла на WBC, 12 рунда

Такума Инуе — 53,4 кг срещу Казуто Йока — 53,5 кг

Полусредна категория, 10 рунда

Сора Танака — 66,5 кг срещу Джин Сасаки — 66,5 кг

Петел, 8 рунда

Йошики Такей — 55,2 кг срещу ДъКанг Уанг — 55,2 кг

