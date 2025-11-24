Инуе се завърна майсторски след 13-месечна пауза

Бившият носител на пояса на WBA Такума Инуе показа непокорен дух и с тактическа зрялост надхитри и победи Теншин Насукава, за да стане двукратен световен шампион, печелейки титлата на WBC в категория до 53.5 кг. Това се случи след 13-месечно отсъствие, през което японецът дори обмисляше да се откаже напълно от спорта.
116-112, 116-112 и 117-111 бяха съдийските карти и никой не би могъл да има оплаквания относно разликата – умела, но напълно заслужена победа с единодушно решение в дългоочаквания им главен двубой на чисто новата Toyota Arena в Токио. Така пък започва анализът на битката на списание "Ринг" - Боксовата Библия.
Мощен ляв овърхенд в последните секунди почти мигновено заличи обнадеждаващата работа на Инуе в първия рунд, толкова леко и естествено дойде той от страна на Насукава, който на 27 години продължава да разкрива нови нюанси от своя нестандартен и зрелищен арсенал.
Инуе (21-2, 5 KO) се оказа на пода в началото на втория рунд – ситуацията беше отсъдена като подхлъзване – а изключително настъпателният претендент срещу него трупаше увереност с всяка изминала минута, докато финтираше, отстъпваше и стреляше с ляв прав от заден крак.
Демонстративен и без да бърза, докато се отправяше обратно към ъгъла след шест минути, Насукава (7-1, 2 KO) подскачаше и позираше със своя премерен обем на удари, сякаш за да покаже на бившия шампион, че това ще бъде поредната тежка нощ за него.
Инуе блокираше и се измъкваше от опасност всеки път, когато Насукава нападаше, макар да не успя да избегне десен удар в тялото. Отговорът му обаче бе активен – увеличи темпото и пое контрол над центъра на ринга, държейки по-младия си съперник нащрек с крошета към главата.
Рано в четвъртия рунд той го последва с тежък десен, продължавайки да притиска и да „свива“ ринга, почти насърчавайки размени от близка дистанция – зона, в която се защитаваше интелигентно и където физическите предимства на Насукава бяха далеч по-малко изразени.
Благодарение на системата за открито съдийство на WBC водещият в залата потвърди, че и тримата съдии имат напълно равен резултат – 38-38 след четири рунда, а таймингът на Инуе се оказа ключов, когато в средата на следващата напрегната част той прокара два десни удара през гарда.
Инуе работеше добре с ляв прав, държеше защитата си стегната и нанесе серия от десни ъперкъти в края на шестия рунд, докато активността на Насукава видимо беше спаднала, както и лекотата в движенията му.
В началото на седмия рунд си размениха ъперкъти в клинч дистанция, Инуе трудно пропускаше с десния си, а фината работа с краката на 29-годишния боксьор му помагаше да влиза и излиза от дистанция, когато пожелае, докато Насукава ставаше все по-физически агресивен и раздразнен.
Осмият рунд следваше подобен модел, преди рев от трибуните в подкрепа на Инуе да огласи залата в началото на деветия: резултатите 77-75 и 78-74 в полза на Инуе надделяваха над една равна карта 76-76 след 24 минути, като по-опитният боксьор продължаваше да налага високо темпо въпреки моментните проблясъци на съперника в края на рунда.
Десетият и единадесетият рунд не се различаваха особено – Насукава неволно поглеждаше часовника в последната част, хвърляйки серии и втурвайки се напред, но без решаваща за изхода комбинация, докато времето изтичаше. Скоро дойде ред и на Инуе демонстративно да действа от заден крак, след което да се измъкне от два диви замаха и чисто да пласира собствена серия от удари.